NASA’nın Gliese 832c hakkında web sitesinde yaptığı açıklama şu şekilde “Bu gezegen 16 ışık yılı uzaklıkta yaşam barındırabilir mi? Gliese 832c güneşimizden daha az parlak olan bir yıldızın etrafında yakın bir yörüngede keşfedildi.
Gliese 832c’nin ana yıldızı ile Dünya hemen hemen aynı ortalama akışa sahip. Yalnızca gezegen ve ana yıldızı hakkında bilinmeyen çok şey var. Eğer Gliese 832c Dünya gibi bir atmosfere sahipse, bu güçlü mevsimler geçiren ancak yaşamı destekleyen Süper Dünya olabiliceği anlamına geliyor.
Dünya’ya en yakın sistem olan Gliese 832c gelecekte daha ayrıntılı incelenecek ve en iyimser senaryoda orada yaşam olup olmadığı hakkında iletişim kurulacak."
Fotoğraf: PHL@UPR Arecibo
Kaynak: NASA