İTALYA VE İSPANYA İLE ORTAK GEN BULUNUYOR
Anadolu’nun Asya, Avrupa ve Afrika arasında köprü görevi gördüğünü belirten Özçelik "Filogenetik yönden de Türk toplumu bu köprü vazifesinin etkilerini yansıtmakta.
Türk toplumunun özellikle İtalya'nın Toskana bölgelerinde yaşayan insanlarla yakın bir ilişkiye sahip olduğu izlendi.
Bu yakın ilişkinin ikinci sırasındaki ülke ise İspanya olarak tespit edildi. Bu bulgular, Anadolu'nun ilk çiftçilerinin Avrupa'ya Cilalı Taş Devri'nde gerçekleşen göçünün etkilerini yansıtıyor olabilir.”