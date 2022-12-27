Avrupa toplumları ile de beklenenden daha yüksek düzeyde bir benzerlik bulunmaktadır.

Türkiye coğrafi konumu gibi genetik yapısı ile de Doğu ile Batı arasında bir köprü oluşturmaktadır. Anadolu eski Taş Çağı'ndan beri göç olayları için bir köprü görevi görmüştür. Bu coğrafyada, çok sayıda toplum yaşamış ve genetik miraslarını nesilden nesile aktarmıştır."

Araştırma verilerine göre tarih öncesi dönemden itibaren Anadolu’da hüküm sürmüş toplumlar arasında gerçekleşen göçler ve genetik aktarım homojenizasyona neden olmuş.