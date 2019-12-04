04 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uluslararası danışmanlık şirketi KPMG ile uluslararası yatırım kuruluşu H2 Ventures’ın hazırladığı dünyanın en yenilikçi finansal teknoloji şirketlerini kapsayan “Fintech100” listesi açıklandı. Hong Kong’ta düzenlenen Fintech Haftası’nda duyurulan raporda Türkiye’den yer alan tek kuruluş, yerli finansal teknoloji girişimi Papara oldu.
2019 Fintech100 listesine geçen yıl olduğu gibi Asyalı teknoloji girişimleri damgasını vurdu. İlk 100 fintech arasında Asya bölgesinden 34 girişim yer aldı. Fintech100 listesinde Orta Doğu, Avrupa ve Afrika Bölgesi’nden 25, Amerika’dan 22, İngiltere’den 11, Avustralya’dan 7 ve Yeni Zelenda’dan 1 fintech yer alıyor.
İLK 100’E 18 MİLYAR DOLAR YATIRIM
Fintech100’ün 2019 listesinde 2018’deki gibi ödeme ve elektronik para kuruluşları ön sıralarda yer aldı. İlk 100 fintech arasında 27 ödeme şirketi, 19 bireysel varlık yönetimi şirketi, 17 sigorta şirketi, 15 kredi şirketi, 9 neo/challenger bank ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren 13 şirket bulunuyor.
Raporda yer alan girişimlere son 12 ay içinde toplam 18 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı. Söz konusu girişimler 2019 yılında toplam 2.5 milyar kullanıcıya ulaşarak finansal hizmetlerin tabana yayılmasına destek sağladılar. Raporda bu girişimlerin başarısının büyük ölçüde faaliyet gösterdikleri alanlardaki açık bankacılık düzenlemelerine dayandığı belirtildi.
3 MİLYON KULLANICISI VAR
2019 Fintech100 listesine giren yerli girişim Papara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan ( BDDK) aldığı faaliyet izni ile 3 yıl önce bireysel ve kurumsal kullanıcılara hizmet vermeye başlamıştı.
Verilen bilgiye göre Papara’nın bugün itibariyle 3 milyon kullanıcısı ve aylık 3 milyar TL’nin üzerinde finansal işlem hacmi bulunuyor. Hesap sahiplerinin her saniyede ortalama 3.5 işlem gerçekleştirdiğini söyleyen Papara Kurucusu Ahmed F. Karslı, “Ülkemizi Ant Financial, Grab, N26, Nubank, Revolut gibi dünyanın en iyilerinin arasında yer alarak temsil edebilmek tarifsiz bir mutluluk” dedi.
Geçen hafta da İstanbul’da gerçekleşen Sermaye Piyasaları Kongresi’nde dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance, Papara ile işbirliğini duyurmuş ve Türk kullanıcıların bu işbirliği sayesinde yerli para birimlerini kullanarak işlem yapabileceğini açıklamıştı.
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