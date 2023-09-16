BULYON

Uzmanlar özellikle bu beş besinin tüketilmemesi gerektiğini birçok kez dile getiriyor. Hayati risk oluşturan hastalıkları tetikleyen bu besinler arasında ilk sırada bulyonlar bulunuyor.

Adeta bir silah görevi gören bulyonlar, içeriğindeki monosodyum glutamat ile kimyasal bir maddeye dönüşüyor. Yemekler lezzet katması için kullanılan bulyonlar, yüksek oranda sodyum içerdiği için vücutta fazla su tutulumuna ve yüksek tansiyona neden oluyor.