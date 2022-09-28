Dünyanın en uzun boylu kadını, ilk kez uçağa bindi

İlk kez uçağa bineceği için çok heyecan duyduğunu, bu uçuşun kendisi gibi sedyeye ihtiyacı olan hastalar için önemli olduğunu anlatan Gelgi, "Bu benim hem ilk uçak yolculuğum hem de ilk yurt dışına çıkışım olacak. Fakat sadece benim için değil bu yolculuğun birçok kişi için ilk olacağını düşünüyorum.