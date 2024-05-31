Dünyanın en ünlü 20 kişisi seçildi: Listenin zirvesinde şaşırtan bir isim var!
Dünyanın en ünlü 20 kişisi belirlendi ve listenin zirvesindeki isim herkesi şaşkına çevirdi. Bu yılki listede, popüler kültürden spora kadar geniş bir yelpazede ünlüler yer alıyor. Peki zirvede kim var? İşte o isim!
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Bu yılın en ünlü 20 kişisi listesi açıklandı ve zirvede yer alan isim büyük bir sürpriz yarattı. Listede, sinema dünyasından müzik sahnesine, iş dünyasından spor arenasına kadar pek çok tanınmış sima bulunuyor. Detaylar haberimizin devamında...
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20. JUNGKOOK
1 Eylül 1997'de doğan Jungkook , Güney Koreli şarkıcı, söz yazarı ve dünyaca ünlü erkek grubu BTS'in üyesidir. En genç üye olarak vokal yeteneği ve dans becerileriyle grubun başarısına katkıda bulunuyor.
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19. MARGOT ROBBIE
2 Temmuz 1990'da doğan Margot Robbie , çok yönlülüğü ve büyüleyici performanslarıyla tanınan Avustralyalı bir aktris ve yapımcıdır. Robbie, Suicide Squad'daki Harley Quinn rolüyle uluslararası beğeni topladı.
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18. HARRY STYLES
1 Şubat 1994'te doğan Harry Styles , başlangıçta dünya çapında başarılı bir erkek grubu One Direction üyesi olarak ün kazandı . Grubun ara vermesinin ardından Styles, kendine özgü tarzı ve türe meydan okuyan müziğiyle ses getiren solo kariyerine başladı.
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17. ADELE
Adele Laurie Blue Adkins güçlü vokalleri ve duygusal açıdan yankı uyandıran şarkılarıyla tanınan İngiliz şarkıcı-söz yazarıdır. İlk albümü 19 ile uluslararası müzik sahnesine adım atan Adele'in başarısı , daha sonra çıkardığı 21 ve 25 albümleriyle daha da arttı.
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16. WILL SMITH
25 Eylül 1968'de doğan Will Smith , müzik, film ve televizyondaki başarılarıyla tanınan çok yetenekli bir sanatçıdır. DJ Jazzy Jeff ile birlikte rapçi olarak başlayan Smith, Summertime ve Parents Just Don't Understand gibi hit parçalarla ün kazandı . Oyunculuğa geçiş yaparken Bağımsızlık Günü , Siyah Giyen Adamlar ve Mutluluğun Peşinde gibi gişe rekorları kıran filmlerle büyük başarı elde etti.
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15. JENNIFER LOPEZ
24 Temmuz 1969'da doğan Jennifer Lopez , müziğe, oyunculuğa ve dansa yaptığı katkılarla tanınan çok yönlü bir yetenek. Çoğunlukla J.Lo olarak anılan sanatçı, 90'ların sonlarında I f You Had My Love ve Jenny From the Block gibi hit şarkılarla ün kazandı.
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14. DWAYNE JOHNSON
"The Rock" olarak da bilinen Dwayne Johnson , profesyonel bir güreşçiden Hollywood yıldızlarına sorunsuz bir şekilde geçiş yaptı. Johnson, 2 Mayıs 1972'de Hayward, California'da doğdu ve başarılı bir oyunculuk kariyerine devam etmeden önce WWE'de ün kazandı. Karizmatik kişiliği ve çok yönlülüğüyle tanınan oyuncu, Jumanji ve Hızlı ve Öfkeli serileri gibi gişe rekorları kıran filmlerde rol aldı.
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13. LIONEL MESSI
24 Haziran 1987'de doğan Lionel Messi , olağanüstü yeteneği, vizyonu ve gol atma becerisiyle tanınan Arjantinli profesyonel bir futbolcudur. Messi, 2021'de Paris Saint-Germain'e katılmadan önce kariyerinin çoğunu FC Barcelona'da geçirdi.
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12. CHRISTIANO RONALDO
5 Şubat 1985'te doğan Cristiano Ronaldo , spor tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Portekizli profesyonel bir futbolcudur. Kariyerinde Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi en iyi kulüplerde oynadı.
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11. MARK ZUCKERBERG
Mark Zuckerberg dünyanın en ünlü insanlarından biridir. Facebook'un kurucu ortağı ve CEO'su, bir teknoloji girişimcisi ve dünyanın en genç milyarderlerinden biridir. 14 Mayıs 1984'te doğan Zuckerberg, sosyal medya devinin yaratılmasında ve genişletilmesinde önemli bir rol oynadı.
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10. KYLIE JENNER
Kardashian-Jenner klanının en küçük kardeşi olan Kylie Jenner, iş kadını ve sosyal medya fenomeni olarak adını duyurdu. 10 Ağustos 1997'de doğan Jenner, Keeping Up with the Kardashian'larla tanındı ve daha sonra kozmetik serisi Kylie Cosmetics'i piyasaya sürdü.
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9. KIM KARDASHIAN
Kylie Jenner'ın yanı sıra medya kişiliği, iş kadını ve sosyetik kız kardeşi Kim Kardashian da Keeping Up with the Kardashian adlı TV programıyla üne kavuştu. 21 Ekim 1980'de Los Angeles, California'da doğan Kim, sosyal medya platformlarında büyük bir takipçi kitlesine sahip bir popüler kültür ikonu haline geldi.
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8. ROBERT DOWNEY JR.
4 Nisan 1965'te doğan Robert Downey Jr, onlarca yıllık kariyeri olan Amerikalı bir aktördür. Çok yönlülüğü ve karizmatik performanslarıyla tanınan Downey, hem dramatik hem de komedi rollerindeki yeteneğini sergileyerek çok sayıda ödül ve adaylık aldı.
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7. TIGER WOODS
30 Aralık 1975'te doğan Tiger Woods, sporda silinmez bir iz bırakan kariyerine sahip ikonik bir Amerikalı profesyonel golfçudur. Olağanüstü başarılarıyla tanınan Woods, dünya çapında 106 galibiyet ve 15 büyük şampiyonluk elde ederek onu golfün en iyileri arasına yerleştirdi.
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6. BEYONCE
Müzik endüstrisinde küresel bir simge ve güç kaynağı olan Beyoncé, şanlı kariyeri boyunca çok sayıda başarıya imza attı. Beyoncé, Destiny's Child'ın bir parçası olarak ilk başarısından solo kariyerine kadar, ilk bir numaralı single'ı ve 2001'de başarılı bir film çıkışı gibi dönüm noktalarına imza attı.
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5. TAYLOR SWIFT
Küresel bir pop fenomeni olan Taylor Swift, yalnızca listelerde zirveye çıkan müziğiyle değil, aynı zamanda iş konusundaki anlayışlı zekasıyla da tanınıyor. Tahmini net serveti 1,1 milyar dolar olan Swift, dünyanın en zengin müzisyenlerinden biri haline geldi.
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4. LADY GAGA
Asıl adı Stefani Joanne Angelina Germanotta olan Lady Gaga, olağanüstü yeteneği ve eksantrik kişiliğiyle tanınan çok yönlü bir sanatçıdır. Amerikalı bir şarkıcı-söz yazarı ve performans sanatçısı olan Gaga, benzersiz tarzı, gösterişli kostümleri ve güçlü vokal yetenekleriyle büyük beğeni topladı.
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3. RIHANNA
Barbadoslu şarkıcı ve iş adamı Rihanna, müzik endüstrisinde ve iş dünyasında ses getirdi. 1,4 milyar dolarlık net servetiyle 2022'de Amerika'nın kendi kendini yetiştiren en genç kadın milyarderi oldu ve bu büyük ölçüde başarılı müzik, moda ve güzellik girişimlerine atfedildi.
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2. BILL GATES
Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, 1986'da kağıt milyarderi oldu ve hızla dünyanın en zengin insanlarından biri haline geldi. Şu anki net serveti 140 milyar dolar olan Gates, özellikle Bill ve Melinda Gates Vakfı aracılığıyla teknoloji endüstrisi ve hayırseverlik üzerinde silinmez bir iz bıraktı.
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1. ELON MUSK
Güney Afrika doğumlu girişimci Elon Musk , SpaceX ve Tesla'nın kurucusu olarak çığır açan çalışmalarıyla tanınıyor. Başarıları elektrikli araçların ve uzay araştırmalarının ilerlemesine kadar uzanıyor. Forbes'un son tahminine göre Musk, 235,5 milyar dolarlık şaşırtıcı bir net servete sahip ve bu da onu dünyadaki en zengin bireylerden biri yapıyor.
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynak: Instagram, X
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