Azzam - 600 milyon dolar

Her ne kadar Azzam'ın sahibi resmi olarak açıklanmasa da, yatın Abu Dhabi kraliyet ailesine ait olduğu tahmin ediliyor. Yatın kendine ait bir denizaltısı ve torbido savunma sistemi gibi ek özellikleri olduğu belirtiliyor. 180 metrelik Azzam, dünyanın en uzun yatı unvanını elinde tutuyor.