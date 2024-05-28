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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Dünyanın en pahalı albümü' dinleyicileriyle buluşacak

        'Dünyanın en pahalı albümü' dinleyicileriyle buluşacak

        Avustralya'daki bir galeride, 2015'te 2 milyon dolara satılan, dünyanın en pahalı albümü olarak gösterilen ve tek kopyası bulunan Wu-Tang Clan grubuna ait Once Upon a Time in Shaolin isimli albüm dinleyicilerle buluşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 12:41 Güncelleme: 28.05.2024 - 12:41
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        Başka kopyası yok! İşte 'dünyanın en pahalı albümü'
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        ABC News Avustralya'nın haberine göre, el oyması nikel bir kutunun içerisinde bulunan ve sanat eseri olarak tasarlanan Wu-Tang Clan grubuna ait Once Upon a Time in Shaolin isimli albümün dünya üzerinde başka bir kopyası bulunmuyor.

        ABD'nin New York kentinde 2006-2013 yılları arasında kaydedilen albüm, 2015'te 2 milyon dolara satılmasıyla bugüne kadar satılan en pahalı kayıt olma özelliği taşıyor.

        Tazmanya'daki Eski ve Yeni Sanat Müzesi (MONA), Haziran'da 10 gün boyunca düzenleyeceği etkinlikte albümün 30 dakikalık bölümünü çalacak.

        Albümde, Game of Thrones dizisinin aktristi Carice Van Houten ve ABD'li şarkıcı Cher gibi ünlü isimlerle düetler de bulunuyor.

        Albümün ilk sahibi Martin Shkreli'nin, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'daki seçim zaferini kutlamak amacıyla müziğin kliplerini Youtube'da yayınlayarak telif haklarını ihlal etmesinin ardından albüm dijital sanat kolektifi PleasrDAO'ya 4 milyon dolara satılmıştı.

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        #Dünyanın en pahalı albümü
        #Once Upon a Time in Shaolin
        #Wu-Tang Clan
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