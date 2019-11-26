Evlerimizde ya da sokaklarda yaşayan sevimli kedilerden vahşi doğadaki aslanlara veya kaplanlara kadar pek çok tüylü canlı, kedigiller familyasında yer alıyor. BBC tarafından Sri Lanka'nın sınırlarında görüntülenen 'paslı kedi' de dünyanın en küçük vahşi kedisi olma özelliğini taşıyor.

Ormanda dolaşırken, su birikintilerinin üzerinden geçerken ve yiyecek ararken görüntülenen leoparı andıran yaban kedisinin, Bengal kedisi ile yakın akraba olduğu biliniyor.

Nepal'de, Sri Lanka ve Hindistan'daki ormanlarda yaşayan kedi türünün gövde boyu 35 ila 48 santim arasında değişiyor.

Kuyruğunun uzunluğu 15-30 santim arası ölçülen kedinin ağırlığı ise maksimum 1.4 kilograma kadar çıkabiliyor. Yani paslı kedi, bir insanın avuçlarına kolayca sığabiliyor.

Adını boz-sarı kürkü üzerindeki paslı-kahverengi lekelerden alan kedi türünü gündüz gözüyle görmek pek de kolay değil... Ancak ağırlıklı olarak gece hayvanları olsa da gündüz de ortaya çıkabiliyor.

Bunun nedeni ise kendini koruma iç güdüsü... Paslı kediler kendinden büyük hayvanlardan saklanmak için gece saatlerinde dışarı çıkıyor, gündüzleri ise ağaç ve mağaralarda saklanıyor.

Yaban kedilerinin sevimli görünümünün altında vahşi bir etobur yatıyor. Bu minik canlılar genellikle kemirgenlerle veya kuşlarla besleniyor. Ancak gerektiğinde kertenkele, kurbağa ve böcek gibi küçük avlara yöneliyor.

İnsandan yaklaşık 6 kat daha güçlü görüşe sahip olan paslı kedileri avlamak ya da ticaretini yapmak suç kabul ediliyor.

Amerikan bizonu, kırmızı cepheli lemur ve daha birçok vahşi hayvan gibi, paslı lekeli kedi de Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN)'nin kırmızı listesinde yer alıyor.