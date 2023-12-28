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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Dünyanın en iyi sol bekleri açıklandı: Ferdi Kadıoğlu listede! - Fenerbahçe Haberleri

        Dünyanın en iyi sol bekleri açıklandı: Ferdi Kadıoğlu listede!

        Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) dünyanın en iyi 10 sol bekini seçti. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu da artan performansıyla dünyanın en iyileri arasına girdi. Listede Türkiye'den sadece Ferdi Kadıoğlu yer aldı. İşte o sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 10:10 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:13
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        • 1

          Fenerbahçe’de sergilediği performansla adı dünya devleriyle anılan Ferdi Kadıoğlu, sol bekte de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

        • 2

          Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), pozisyonlarına göre 2023 yılının en iyi oyuncularını belirlerken, yapılan araştırma sonrasında Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, dünyanın en iyi 10 sol beki arasına girdi.

        • 3

          Ferdi Kadıoğlu, bu listede ilk 10'da yer alan tek Türk futbolcu pozisyonunda bulunmasıyla dikkati çekti.

          İŞTE O SIRALAMA:

        • 4

          10. Federico Dimarco - 73 puan

        • 5

          9. Oleksandr Zinchenko - 73.4 puan

        • 6

          8. Ferdi Kadıoğlu - 73.4 puan

        • 7

          7. Dan Burn - 73.8 puan

        • 8

          6. Alejandro Balde - 74.8 puan

        • 9

          5. Josko Gvardiol - 75.9 puan

        • 10

          4. Fredrik Aursnes - 76.5 puan

        • 11

          3. Alex Grimaldo - 77.7 puan

        • 12

          2. Joaquin Piguerez - 78.8 puan

        • 13

          1. Theo Hernandez - 80.8 puan

        • 14

          Ferdi Kadıoğlu'na Hollanda'dan Ajax'ın yanı sıra İtalya Ligi'nden ise Napoli ve Milan kulüplerinin ilgi gösterdiği biliniyor.

        • 15
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