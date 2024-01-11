Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
CNN Travel, dünyanın en iyi 20 çorbasını sıraladı. Türkiye'den pirinç ve yoğurt ile yapılan yayla çorbası listede yer aldı
- 1
Banga, Nijerya
Taze yayın balığı, sığır eti ve kurutulmuş deniz ürünleri içeren bu çorba ülkede oldukça popüler.
- 2
Beef pho (phở bò), Vietnam
Et suyu, tarçın, yıldız anason ve diğer baharatlarla saatlerce kaynatılıyor. Et suyunda hafifçe pişirilmiş çiğ sığır eti dilimleriyle servis ediliyor.
- 3
Borş çorbası, Ukrayna
Ukrayna'da ve Doğu Avrupa'da çok sevilen bu çorba pancar ile hazırlanıyor.
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- 4
Bouillabaisse, Fransa
Çorba safran, zeytinyağı, rezene, sarımsak, domates ve denizden taze çıkan balıklarla harmanlanıyor.
- 5
Caldo verde, Portekiz
Portekiz'in Minho bölgesinden gelen çorbada ince dilimlenmiş yeşillikler, patates ve soğanla birleşiyor.
- 6
Firik çorbası, Cezayir-Libya-Tunus
Firik bulguru, domates suyu ve aromatik baharatlar, nohut ve çeşitli etlerle servis ediliyor.
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- 7
Chupe de camarones (Karides çorbası) Peru
Bu kremalı karides çorbası, yüksek volkanlarla çevrili tarihi bir şehir olan Arequipa'da meşhur. Yumuşacık karidesler, And patatesleri ve mısırla hazırlanıyor.
- 8
Gazpacho, İspanya
Soğuk hazırlanan çorba, Endülüs'ün kavurucu sıcağında insanın içini ferahlatmasıyla ünlü.
- 9
Yerfıstığı çorbası, Batı Afrika
Et, balık ya da tavuğun koyu kıvamdaki yer fıstığı çorbasının içinde kaynatılması Batı Afrika ülkelerinde oldukça popüler...
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- 10
Gumbo, ABD
Batı Afrika, Çoktavlar ve Fransız mutfaklarından etkilenen Louisiana mutfağının yıldızı olan bu doyurucu çorbada kültürler ve tatlar birbirine karışıyor.
- 11
Harira, Fas
Tarçın, zencefil, zerdeçal, biber, nohut ve domates suyu gibi malzemelerle hazırlanıyor.
- 12
Kharcho, Gürcistan
Tkemali adı verilen ekşi erik sosu, Gürcistan'ın en sevilen yemeklerinden biri olan bu geleneksel çorbaya lezzet katıyor. Yağlı sığır eti ve öğütülmüş ceviz de çorbanın malzemelerinden...
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- 13
Lanzhou sığır etli erişte çorbası, Çin
Erişte, yumuşak sığır eti, turp dilimleri, biber yağı ve taze otlar içeren çorba Çin'de önemli bir yer tutuyor.
- 14
Mohinga, Myanmar
Genellikle kahvaltılarda tüketilen balık çorbası Mohinga, ülkenin çoğu yerinde sokak satıcıları tarafından satılıyor.
- 15
Menudo, Meksika
Kırmızı biberli et suyu ve işkembeyle yapılan geleneksel bir Meksika çorbası.
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- 16
Karides güveç, Brezilya
Brezilya'nın Bahia bölgesinin bu çorbasında domates, Hindistan cevizi suyu ve karides gibi malzemeler, siyah kilden ve mangrov ağaçlarının özünden yapılan el yapımı bir tencerede pişiriliyor.
- 17
Soto Ayam, Endonezya
Tavuklu erişte çorbası, zerdeçal, yıldız anason, tarçın, limon otu ve misket limonu yapraklarıyla hazırlanıyor.
- 18
Tom yum goong, Tayland
Tatlı, ekşi, baharatlı ve tuzlu olan bu çorba Tayland mutfağının denenmesi gereken lezzetlerinden.
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- 19
Tonkotsu ramen, Japonya
Japonya'nın Kyushu adasındaki Fukuoka eyaleti, Fukuoka'da ortaya çıkan bir ramen yemeği.
- 20
Yayla çorbası, Türkiye
En önemli malzemesi yoğurt olan yayla çorbası, Türkiye'nin her bölgesinde tüketiliyor.
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