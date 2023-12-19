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        Haberler Dünya Dünyanın en iyi 100 şehri belli oldu: Türkiye'den o şehirler listede

        Dünyanın en iyi 100 şehri belli oldu: Türkiye'den üç şehir listede yer aldı

        Londra'nın önde gelen pazar araştırma kuruluşlarından Euromonitor geçtiğimiz günlerde dünyanın en prestijli 100 şehrini açıkladı. Türkiye'den üç şehir listede yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 09:12 Güncelleme: 19.12.2023 - 09:12
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        • 1

          Liste oluşturulurken dikkate alınan değerler arasında ekonomik ve ticari performans, turizm, altyapı, politika, sağlık ve güvenlik gibi unsurlar ele alındı.

          Euromonitor International'ın üst düzey yöneticisi Nadejda Popova "Paris, olağanüstü performansının ardından dünyanın lider şehri unvanını korudu. Artan yaşam maliyetleri ve dalgalanan enflasyonun, özellikle küresel durgunluk devam ederse, 2024 ve 2025'te sektörün büyümesinde en büyük zorluklar olması bekleniyor. Tüketicilerin seyahat rezervasyonu yaparken paranın karşılığını veren seyahat tekliflerini aramaları ve sürdürülebilir turizm alternatiflerinin yanı sıra özgün ve yerel deneyimleri tercih etmeye devam etmeleri bekleniyor" açıklamasında bulundu

        • 2

          TÜRKİYE'DEN ÜÇ ŞEHİR LİSTEDE YER ALDI

          İSTANBUL 23. SIRADA

          Endekse göre İstanbul 23'üncü sırada yer alırken, Antalya 57., Muğla ise 93'üncü sırada yer aldı. Ayrıca İstanbul 20.2 milyon uluslararası varışla dünyanın en popüler yabancı destinasyonu olarak tanımlandı.

        • 3

          MUĞLA 93. SIRADA YER ALDI

        • 4

          ANTALYA 57. SIRADA

        • 5

          1 NUMARA PARİS

          İşte dünyanın en iyi şehirleri listesinin ilk 10'u:

          1- Paris, Fransa

          2- Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

          3- Madrid, İspanya

          4- Tokyo, Japonya

          5- Amsterdam, Hollanda

          6- Berlin, Almanya

          7- Roma, İtalya

          8- New York, Amerika Birleşik Devletleri

          9- Barselona, İspanya

          10- Londra, Birleşik Krallık

        • 6

          İLK 10'DAN SONRA SİNGAPUR GELİYOR

          11- Singapur, Singapur

          12- Münih, Almanya

          13- Milano, İtalya

          14- Seul, Güney Kore

          15- Dublin, İrlanda

          16- Osaka, Japonya

          17- Hong Kong, Çin

          18- Viyana, Avusturya

          19- Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri

          20- Lizbon, Portekiz

        • 7

          LİSTENİN DEVAMI

          21- Prag, Çek Cumhuriyeti

          22- Sidney, Avustralya

          23- İstanbul, Türkiye

          24- Melbourne, Avustralya

          25- Orlando, Florida, Amerika Birleşik Devletleri

          26- Frankfurt, Almanya

          27- Kyoto, Japonya

          28- Taipei, Tayvan

          29- Floransa, İtalya

          30- Toronto, Kanada

        • 8

          31- Atina, Yunanistan

          32- Zürih, İsviçre

          33- Bangkok, Tayland

          34- Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri

          35- Miami, Amerika Birleşik Devletleri

          36- Kuala Lumpur, Malezya

          37- Venedik, İtalya

          38- Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri

          39- Stokholm, İsveç

          40- Brüksel, Belçika

        • 9

          41- Tel Aviv, İsrail

          42- San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri

          43- Şanghay, Çin

          44- Varşova, Polonya

          45- Guangzhou, Çin

          46- Kopenhag, Danimarka

          47- Nice, Fransa

          48- Washington, Amerika Birleşik Devletleri

          49- Budapeşte, Macaristan

          50- Shenzhen, Çin

        • 10

          51- Vancouver, Kanada

          52- Palma de Mallorca, İspanya

          53- Sevilla, İspanya

          54- Sao Paulo, Brezilya

          55- Valensiya, İspanya

          56- Meksika, Meksika

          57- Antalya, Türkiye

          58- Sapporo, Japonya

          59- Pekin, Çin

          60- Busan, Güney Kore

        • 11

          61- Fukuoka, Japonya

          62- Edinburg, Birleşik Krallık

          63- Porto, Portekiz

          64- Kudüs, İsrail

          65- Krakov, Polonya

          66- Rio de Janeiro, Brezilya

          67- Honolulu, Merhaba, Amerika Birleşik Devletleri

          68- Montreal, Kanada

          69- Makao, Çin

          70- Cancún, Meksika

        • 12

          71- Marne-La-Vallée, Fransa

          72- Doha, Katar

          73- Şarja, Birleşik Arap Emirlikleri

          74- Rodos, Yunanistan

          75- Verona, İtalya

          76- Bolonya, İtalya

          77- Selanik, Yunanistan

          78- Buenos Aires, Arjantin

          79- Lima, Peru

          80- Phuket, Tayland

        • 13

          81- Delhi, Hindistan

          82- Kandiye, Yunanistan

          83- Tallinn, Estonya

          84- Pattaya-Chonburi, Tayland

          85- Ho Chi Minh Şehri, Vietnam

          86- Playa Del Carmen, Meksika

          87- Johor Bahru, Malezya

          88- Santiago, Şili

          89- Tiflis, Gürcistan

          90- Riyad, Suudi Arabistan

        • 14

          91- Marakeş, Fas

          92- Vilnius, Litvanya

          93- Muğla, Türkiye

          Kaynak: Euromonitor International

          94- Zhuhai, Çin

          95- Mekke, Suudi Arabistan

          96- Punta Cana, Dominik Cumhuriyeti

          97- Guilin, Çin

          98- Hanoi, Vietnam

          99- Kahire, Mısır

          100- Maskat, Umman

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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