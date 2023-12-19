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        Haberler Dünya Yılın en iyi doğa fotoğrafları: Manzaralara doyamayacaksınız! 2023 NBP International ödülleri sahiplerini buldu!

        Yılın en iyi doğa fotoğrafları seçildi: 2023 NBP International ödülleri sahiplerini buldu

        "Nature's Best Photography (NBP)" 2023 ödülleri sahiplerini buldu. Yılın en iyi doğa fotoğraflarının seçildiği yarışmada doğanın estetiği ve çeşitliliğini gözler önüne seren 47 fotoğraf "En iyi" kategorisine layık görüldü. Benzersiz görüntüler vahşi doğanın çarpıcı güzelliklerini vurguluyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 09:13 Güncelleme: 19.12.2023 - 09:13
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        • 1

          YILIN VAHŞİ YAŞAM FOTOĞRAFI KATEGORİSİ KAZANANI

          Kenya'nın Nanyuki Ol Pejeta Koruma Alanı'nda üç beyaz gergadanı fotoğraflayan Hector D. Astorga, "Vahşi Yaşam" kategorisinin kazananı oldu.

          © Hector D. Astorga of Mission, Texas, ABD

        • 2

          "KUŞ" FOTOĞRAFI KATEGORİSİ KAZANANI

          "Kuş" kategorisinde birincilik elde den Andy Parkinson, fotoğrafı "Dilsiz Kuğular" olarak adlandırıyor.

          © Andy Parkinson of Crich, Derbyshire, İngiltere, Birleşik Krallık

        • 3

          "OKYANUS MANZARASI" KAZANANI

          Hawai'nin Oahu bölgesinin kuzey sahilinde çekilen dalga fotoğrafı "En İyi Okyanus Manzarası" kategorisinde birinci oldu.

          © Danny Sepkowski Ewa Beach, Hawai'i, ABD

        • 4

          "DOĞADA SANAT" KATEGORİSİNİN BİRİNCİSİ

          "Doğada Sanat" kategorisinin birincisi seçilen "Yeşil Basilisk", Çek Cumhuriyeti'nden Petr Bambousek tarafından çekildi.

          © Petr Bambousek, Pribram, Çek Cumhuriyeti

        • 5

          "HAYVAN ATNİKLERİ" KATEGORİSİ BİRİNCİSİ

          © Shane Keena of Redlands, Kaliforniya, ABD

        • 6

          "YILIN GENÇ FOTOĞRAFÇISI" KAZANANI

          Kanada'da yer alan bir kutup ayısını fotoğraflayan 18 yaşındaki Meline Ellwanger, kategorinin birincisi seçildi.

          © Meline Ellwanger, 18 yaşında, Reutlingen, Almanya

        • 7

          "ARAZİ" KATEGORİSİNİN BİRİNCİSİ

          Arizona'da yer alan Sonoran Çölü'ndeki Superstition Dağları'ndaki gündoğumu manzarası "En İyi Arazi" kategorisinde birinci oldu.

          © Peter Coskun of Gold Canyon, Arizona, ABD

        • 8

          "POLAR TUTKUSU" KATEGORİSİNİN BİRİNCİSİ

          "Kutup Ayısı ve Yavruları" fotoğrafıyla birinci seçilen Hong Kong'tan Hung Tsui oldu.

          © Hung Tsui of Hong Kong

        • 9

          "AÇIK HAVA MACERASI" KATEGORİSİ BİRİNCİSİ

          "Sınırda" fotoğrafıyla kategorinin birincisi olan Virgil Reglioni, çekimi Güney İzlanda'nın Vatnajökull bölgesinde gerçekleştirdi.

          © Tromsø, Norveç'ten Virgil Reglioni

        • 10

          "KORUMA ÖYKÜSÜ" KATEGORİSİNİN BİRİNCİSİ

          Nesli tükenmekte olan İber Vaşağı'nın fotoğrafını çeken Amit Eshel kategorinin birincisi seçildi.

          © Amit Eshel , Kfar HaHoresh, İsrail

          Kaynak: Nature's Best Photography.org

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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