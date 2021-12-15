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Dünyanın en hayranlık duyduğu çift: Barack-Michelle Obama çifti birinci sırada yer aldı

İngiltere merkezli YouGov tarafından yürütülen ankette, 2021 yılında dünyada en çok hayranlık duyulan 20 kadın ve erkek sıralandı. Anket sonucuna göre, Barack Obama ve Michelle Obama çifti birinci sırada yer aldı

15.12.2021 - 12:30 | Güncelleme: ABONE OL
Dünyanın en hayranlık duyduğu çift
Dünyanın en hayranlık duyduğu çift
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HABERTURK.COM

İngiltere merkezli uluslararası kamuoyu araştırma merkezi YouGov, dünyanın dört bir yanındaki insanların hayran olduğu ilk 20 erkek ve kadın listesini çıkardı.

38 ülkeden 42 bin kişinin katıldığı ankete göre, listenin başında Obama çifti yer aldı.

En çok hayranlık duyulan erkekler listesinde eski ABD Başkanı Barack Obama ilk sıradaki yerini korurken, eşi Michelle Obama 3. yılda da kadınlar listesinin ilk sırasında yer aldı.

Eski First Lady'i sırasıyla Angelina Jolie, Kraliçe II. Elizabeth, Oprah Winfrey, Scarlett Johansson, Emma Watson, Taylor Swift, Angela Merkel, Malala Yousafzai ve Priyanka Chopra takip ediyor.

Eski ABD Başkanı Obama'nın ardıdan gelen erkeklerin sıralama ise şu şekilde: Bill Gates, Xi Jinping, Cristiano Ronaldo, Jackie Chan, Elon Musk, Lionel Messi, Narendra Modi, Vladimir Putin ve Jack Ma.

Ankete göre, Barack Obama yıllardır en çok takdir edilen adam seçilerek, uzun süredir birinci sırada tahttan indirdi.

Öte yandan Michelle Obama da üç yıllık süre boyunca dünyanın en beğenilen kadını konumunu korudu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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