5. SHEUNG WAN - HONG KONG

Sheung Wan, tabut dükkanları ve cenaze hizmetleri ile bilinen bir mahalle. Tarihi tapınaklar, antika mağazalar ve kurutulmuş deniz ürünlerinin yer aldığı mahallede sır dışı çağdaş sanat galerileri, şık restoran ve butikler de yer alıyor.