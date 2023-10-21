Bakmaya bile cesaret etmeyeceğiniz korkutucu yollar! İşte dünyanın en ölümcül 25 yolu
Bazen bir iş için bazen de gezi için çıktığımız yollar çoğu kişi için oldukça keyifli olabiliyor. bazı yolların güzelliği doğayla bütünleşince göz kamaştırıcı olabiliyor. Hatta öyle ki sırf bu güzelliği görebilmek için yola çıkanlar bile var. Ama bütün yollar böyle mi? Ne yazık ki bazı yollar eğlencenin yanı sıra ürkütücü olabiliyor. Mutlu bir yolculuk için asla gitmeye cesaret edemeyeceğiniz bazı yollar bulunuyor. İşte aklınızı başınızdan alacak en tehlikeli 25 yolun yer aldığı liste…
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Sadece bu da değil, bunlar cesurların gitmeye korktuğu ölüm tuzaklarıdır. Hala korkmadıysanız emniyet kemerlerinizi bağlayın, kasklarınızı kapın ve dünyanın en tehlikeli yollarına doğru bir yolculuğa çıkın.
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1- Atlantik Yolu, Norveç
Atlantik okyanusu kıyısındaki 8,3 kilometrelik yol keskin virajlar, yola vuran dalgalar ve aşırı rüzgar nedeniyle dünyanın en tehlikeli yolu olarak gösteriliyor.
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2- Big Sur, Kaliforniya
State Route 1: ABD Pasifik kıyı şeridi boyunca uzanan en büyük Kuzey-Güney karayoludur. ABD'nin en güzel sahilleri bu yol üzerinde bulunmaktadır. Aynı zamanda araçların kaza riskinin yüksek olduğu bir yoldur.
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3- Furka Geçidi, İsviçre
Realp, Uri ile Gletsch, Valais'i birbirne bağlayan İsviçre Alpleri'nde bulunan Furka geçidinin özellikle virajları çok tehlikelidir.
James Bond'un Goldfinger filminden bir sahne burada çekilmiştir.
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4- Beyaz Rim Yolu, Köprülü Kanyon
Beyaz Rim Yolu 100 mil boyunca doğanın sunduğu birçok güzellikleri görebileceğiniz bir yol aslında. Fakat bu yolda da yürek burkan kazalar meydana gelmiştir. Hatta olumsuz hava şartlarında 4X4 araçlar dışında bu yola girmek yasaktır.
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5- Tianmen Dağı Yolu, Hunan, Çin
Tianmen Dağı Tianmen Milli Parkı içinde yer alan bir dağdır. Yüksekliği 1,279 metre olan bu dağa giden yolun uzunluğu ise 7,5 km'dir. Resimde görüldüğü gibi labirent gibi bir yoldur.
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6- Seven Mile Köprüsü
İnşası 1912 yılında biten, 11,3 km uzunluğundaki Seven Mile köprüsü, Florida’da bulunuyor. Kışın bu köprüden geçen araçlar için dalgalar ve yolun buzlanması oldukça tehlike arz ediyor.
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7- Capetown, Güney Afrika
Güney Afrika'nın Güney-batı ucu Atlantik kıyısında Noordhoek ve Hout Bay arasında bulunan tehlikeli yollardan biri.
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8- Stelvio Geçidi, Doğu Alpler, İtalya
Stelvio Geçidi, 2757 m (9045 fit) ile Doğu Alplerde bulunan en yüksek asfalt dağ geçididir. İsviçre sınırının yakınında, Bolzano'ya 75 km uzaklıktaki yol tehlikeli sayılmasa da korkutucu sayılabilir.
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9- Col de Turini, Fransa
Fransa'da Alpler'de yüksek bir dağ geçidi. Vésubie Nehri'nde başlayan bu yol toplamda 15.3 km ve yüzde 7,2'lik bir eğime sahip.
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10- Guoliang Tünel Yolu, Çin
Çin ‘in Hunan bölgesinde Taihang dağlarında bulunan Guoliang tüneli Dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösteriliyor. Nedeni ise dağın yamacına yapılmış bu yolun birçok yerinde aşağı düşmenizi engelleyecek hiçbir şeyin olmaması. Çok güzel, değil mi? 13 kişi tarafından yapıldı, binlerce kişi tarafından kullanıldı. Bu yol Çin'de bulunuyor ve dağ kayalıklarından kesiliyor. Kayalık pencereleri de var. Muson mevsiminde inişler ve çıkışlar daha tehlikeli hale gelir.
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11- Denali Karayolu, Alaska
Çoğunlukla çakıl taşlarından oluşan Denali Karayolu keskin virajlarıyla sürücülerin korkulu rüyası olabiliyor.
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12- Karakurum Karayolu, Çin-Pakistan
Karakurum karayolu dünyada asfaltla kaplı en yüksek yoldur. Karakurum sıradağları üzerinden Khunjerab Geçidi içinden geçerek Çin ile Pakistan'ı birbirine bağlar. Yakın geçmişte onaylanmış yüksekliği 4.693 metredir.
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13- Great Ocean Yolu, Avustralya
1919 ve 1932 Dünya Savaşı sırasında öldürülen askerler tarafından inşa edilen bu yol tehlikeli olmasının yanı sıra Dünyanın en büyük savaş anıtı olarak tarihe geçmiş durumdadır.
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14- Sani Geçidi, Güney Afrika
Kesinlikle 4x4 araç gerektiren çok tehlikeli bir toprak yol. Ortalama 9 km uzunluğunda olan bu geçitten geçebilmek öyle kolay değil, profesyonel bir sürücü olmanız gerekiyor.
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15- Ruta 40, Arjantin
Ruta 40, Arjantin'in en uzun karayolu olmasının yanında, ABD'deki 66 numaralı karayolu ve Avustralya'daki Stuart Highway'le birlikte dünyanın en uzun karayolu olma özelliğine sahip. Yol boyunca sayacağınız ağaçlar bir elin parmağını geçmez.
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16- Güneşe Giden Yol, Montana
1932 yılında tamamlanan ve Glacier Milli Parkı'nı doğu ve batıyı ayıran muhteşem 50 mil uzunluğunda, iki şeritli bir karayoludur. Sürücülere kaza yaptırabilecek kadar etkileyici bir manzarası vardır.
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17- Dadès Gorges, Fas
Dades Nehri'nin yüzyıllar boyunca oyarak oluşturduğu mükemmel bir yol. Aynı zamanda tehlikeli bir yol.
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18- Trollstigen, Rauma, Norveç
Trollstigen, Norddal Rauma ve Valldal Andalsnes bağlayan bir dağ yolu. Virajlı ve yüzde 9'luk eğimiyle turistler tarafından ilgi odağı olmuş bir yoldur. 8 yıl süren yapımı 1963 yılında Kral VII. Haakon tarafından açılmıştır. Trollstigen'den günde yaklaşık 2.500 araç geçmektedir.
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19- Amalfi Sahil Yolu, İtalya
İtalya'nın en görkemli manzarasına sahip olan Amalfi Sahil Yolu, Turkuaz sahilleri ve renkli köyleriyle göz kamaştırıyor. UNESCO tarafından 1977 yılında Dünya Mirası listesinde yer almaya başlamıştır.
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20- James Dalton Otoyolu (Alaska, ABD)
400 millik bir ölüm yolu. Neden? Hastane yok, polis karakolu yok, yiyecek stoku yok, yakınlarda yardım edecek kimse yok. Yerleşim de yok. Yolun altında su var ve ara sıra kırılarak can alıyor.
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21- Kuzey Yungas Yolu (Bolivya)
Kas arabanızı hayal gücünüzle sürün ve virajlar sizi rakipsiz bir hava dalışına götürecektir. Bu Bolivya yolu dağın kenarlarını keserek inşa edilmiştir. Oraya arabayla gitmenin en iyi yolu uçurumun kenarına sadık kalmaktır. Bisiklete binmek güzel bir seçim olacaktır. Ancak ne seçerseniz seçin toza ve kamyonlara dikkat edin.
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22- Sichuan - Tibet Otoyolu
2,14 KM'lik yükseltilmiş yol Çin'i Tibet'e bağlamaktadır. Yeşil güzellik. Ama bu sadece dışarısı. İklim yükseklik ve zamanla değişir. Rota da öyle. 15 günlük sürüş ve ölümcül güzellik, yolun karşısına geçip sizi dünyanın çatısına çıkarabilir. Ama yine de normal bir kamyon yolu.
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23- Trans Sibirya Yolu (Rusya)
11.000 kilometrelik mesafeyle dünyanın en uzun rotalarından biridir. Buradaki asıl sorun yolun uzunluğu. Eşsiz konumu, sürücünün her türlü koşulla yüzleşmeye hazır olmasını sağlar. Yeni açılan Trans-Sibirya otoyolu, küreselleşmenin nasıl çılgına döndüğüne bir bakış.
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25- Le Passage du Gois (Fransa)
Bu Fransız yolu Noirmoutier adasını Fransa ana karasına bağlar. 4 km DOĞAL OLARAK YAPILMIŞ uzun kaygan yol, sular yükseldiğinde denize batıyor. Yalnızca sular çekildiğinde güvenli bir şekilde seyahat edebilirsiniz, aksi takdirde ROGUE dalgasının soğuk, tuzlu sıçramalarına maruz kalacaksınız. Dalgalara dikkat!