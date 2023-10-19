Tüm zamanların en iyi romantik komedi filmleri! Aşk tadında komedi filmi sevenler için başyapıt niteliğinde öneriler
Tam bir aşk kuşuyum, romantikliğin kitabını yazarım diyorsanız romantik komedi filmleri sizin için biçilmiş kaftan olabilir. Üstelik yalnız kalbiniz kıpırdamakla kalmayacak gülmekten de kendinizi alamayacaksınız. İşte IMDB puanlamasına göre dünyanın en iyi romantik komedi filmleri!
- 1
85- Never Been Kissed (Gerçek Öpücük) – (1999)
IMDB: 6 / 10
Başarılı bir metin yazarı olmasına rağmen Josie asıl isteğinin muhabirlik olduğunu söyleyince ona bir teklif gelir. Hayalini kurduğu işte ilk görevi eski okuluna gidip öğrenci kılığında dönemin gençleri ile ilgili bir haber hazırlamaktır. Öğretmenine âşık olmasıyla işi ile aşkı arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.
- 2
84- What's Your Number? (2011)
IMDB: 6.1 / 10
Bir kadın, geçmişte ilişki yaşadığı yirmi adamı gözden geçirir ve içlerinden birinin hayatının aşkı olup olmadığını sorgular.
- 3
83- The Switch (Sürpriz Baba) – 2010
IMDB: 6.1 / 10
40 yaşına basmış Kassie Larson, suni döllenme yoluyla hamile kalmaya karar vermiştir. En iyi arkadaşı Wally, ona destek vermek için yanındadır. Ancak Wally gizlice, Larson'u hamile bırakacak kişinin spermleri ile kendisininkini değiştirir.
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- 4
82- Addicted to Love (Aşk Tutkunu) – (1997)
IMDB: 6.1 / 10
Eski sevgililerini kıskandırmak adına birbirleriyle ‘rol icabı’ flörtleşmeye başlayan iki kişi duygularına engel olamayacaktır.
- 5
81- 27 Dresses (Benimle Evlenir Misin) – (2008)
IMDB: 6.1/ 10
Jane hayatı boyunca tam 27 kez nedime olmuş, bu evlilik törenlerine birçok defa eşlik etmiştir. Kız kardeşinin evleneceği haberi üzerine, zaten artık işi gibi olan nedimelik görevini seve seve kabul eder. Ancak damadı gördüğünde fikri değişecektir: Çünkü müstakbel damat, Jane’in önceden gizlice aşık olduğu Kevin’den başkası değildir.
- 6
80- The Wedding Date (Kiralık Sevgili) - (2005)
IMDB: 6.1 / 10
Kat Ellis'in kız kardeşi evlenmektedir. Sağdıcı ise Kat'in eski sevgilisidir. Bu nedenle Kate kiralık bir sevgiliye ihtiyaç duyar.
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- 7
79- 13 Going on 30 (Keşke 30 Olsam) - (2004)
IMDB: 6.1 / 10
Going on 30, umulmadık bir anda gerçek olabileceğini anlatan keyifli bir film. Jenna’nın, on üçüncü doğum günü partisinde, en yakın arkadaşı Lucy’nin muzip bir oyunu ile her şey alt üst olur. Hoşlandığı erkek Matt ile ilgili alay konusu olup da fazlasıyla incinen Jenna, otuz yaşına gelene dek saklanmaktan başka bir şey istemez. Ve elindeki dilek tozu sayesinde umulmadık bir biçimde isteği gerçek olur.
- 8
78- Sweet Home Alabama (Beni Unutma) - (2002)
IMDB: 6.2 / 10
Moda tasarımcısı olma yolunda ilerleyen Melanie, belediye başanının oğlu ile nişanlanır. Ancak Melanie'nin bir sırrı vardır. Doğup büyüdüğü kasabada da daha önce bir evlilik yapmıştır ve henüz resmi olarak boşanmamıştır.
- 9
77- The Five-Year Engagement (Uzatmalı Nişanlım) - (2012)
IMDB: 6.2 / 10
Tom ve Violet birbirini çok seven genç bir çifttir. Tom'un evlenme teklif etmesi üzerine hayatlarını birleştirme kararı alan çift önce nişanlanırlar. Fakat Violet'in işi gereği başka bir eyalete tayini çıkar ve düğün tarihini 2 sene sonraya ertelemek durumunda kalırlar.
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- 10
76- No Strings Attached (Bağlanmak Yok) - (2011)
IMDB: 6.2 / 10
Yıllar önce henüz ergenken çıkma teklifini reddettiği Adam Franklin'le şans eseri karşılaşan Emma Kurtzman için bu olay unutamayacağı yeni bir aşkın fitilini ateşler.
- 11
75- Just Friends (Gel Arkadaş Kalalım) - (2005)
IMDB: 6.2 / 10
Noel zamanı, doğduğu kasabayı ziyarete giden Claude Mendelbaum, lise aşkı ile karşılaşır. Kaıdnların pek ilgisini çekmeyen biridir. En yakın arkadaşının düğününde Serge ile tanışır. Claude ve Serge çok iyi arkadaş olurlar. Dostlukları ilerledikçe hayattan birlikte keyif almaya başlarlar.
- 12
74- Splash (1984)
IMDB: 6.2 / 10
Sekiz yaşındaki Allen, ailesiyle okyanus kenarında bir tatile çıkar. Tekne gezisine çıktıkları bir gün okyanusun derin sularının dibinde bir hareket fark eder. Yüzme bilmediği halde suya atlar ve suyun dibinde bir kızla karşılaşır, el ele tutuşurlar ve aralarında bir bağ oluşur. Bu bir deniz kızıdır.
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- 13
73- My Best Friend's Wedding (En Yakın Arkadaşım Evleniyor) - (1997)
IMDB: 6.3 / 10
"En iyi Arkadaşım Evleniyor" filminin ana mottosu, hala günümüz kullandığı bir espridir: Karşı cinsteki iki yakın arkadaş birbirine şu şekilde söz verir, tıpkı Michael ve Julianne'nin yaptığı gibi. Eğer 28’lerinde hala kimse ile evlenmemişlerse, birbirleriyle evleneceklerine söz verirler.
- 14
72- No Reservations (Aşk Tarifi) - (2007)
IMDB: 6.3 / 10
İyi bir baş aşçı olan Kate, hayatını tıpkı çalıştığı restoranın mutfağını yönetir gibi yaşamaktadır. Bir gün yaşamı, hayatına giren iki kişi ile değişime uğrar.
- 15
71- It Could Happen to You (1994)
IMDB: 6.3 / 10
Charlie Lang (Nicolas Cage) çok iyi herkes tarafından sevilen bir polis memurudur. Muriel (Rosie Perez) ise tam aksine fakirlikten nefret eden memnuniyetsiz bir eştir. Charlie Lang bir gün eşinin ısrarı ile bir loto oynar. Charlie Lang lotoyu tutturur. Artık herkesin hayatı değişecektir.
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- 16
70- Take Me Home Tonight (2011)
IMDB: 6.3 / 10
Bir video dükkanında çalışan ve büyük iş kurma hayalleri taşıyan yeni mezun Matt, ikiz kardeşi Wendy ve en yakın arkadaşı Barry ile katıldığı bir partide, rüyalarının kızıyla tanışır. Efsane dizi "That '70s Show"un yaratıcılarının elinden çıkan bu retro komedi '80'lerin tüm izlerini taşıyor.
- 17
69- Mamma Mia! (2008)
IMDB: 6.4 / 10
Merly Streep'in en eğlenceli filmlerinden biri olan bir müzikal Mamma Mia. Sophie babasız büyümüş ve bunun hasretini çeken, güzel bir kızdır. Babasının kimliğini keşfetmeyi ümit eden Sophie Sheridan'ın öyküsü, ünlü pop grubu ABBA'nın hit şarkıları eşliğinde anlatılır.
- 18
68- The Invention of Lying (Yalanın İcadı) - (2009)
IMDB: 6.4 / 10
Yalan söylenilmeyen bir dünyada, Mark kişisel çıkarları için yalanın icadını bulur.
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- 19
67- How to Lose a Guy in 10 Days (Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir?) - (2003)
IMDB: 6.4 / 10
Benjamin, bütün hayatını kadınlar üzerine kuran ve sadece onlarla yaşayan bir çapkındır. Ancak o kadar çapkındır ki, bütün ilişkileri yalnızca birkaç gün devam edebilmektedir. Bir gün patronuyla bir iddiaya girer ve yeni ilişkisinin on günden daha uzun sürebileceğini savunur.
- 20
66- Just Go with It (Hayatım Yalan) - (2011)
IMDB: 6.4 / 10
Bir Fransız tiyatro oyunundan uyarlanan '69 tarihli Oscarlı 'Cactus Flower'ın bir yeniden uyarlaması olan 'Hayatım Yalan', kendisinden daha genç bir öğretmene âşık olan bir plastik cerrahın hikâyesini anlatır.
- 21
65- He's Just Not That Into You (Erkekler Ne Söyler Kadınlar Ne anlar) - (2009)
IMDB: 6.4 / 10
Ben Affleck'in başrolde yer aldığı eğlenceli bir "pop-corn" sineması örneği olan "Erkekler Ne Söyler Kadınlar Ne Anlar" filmi, Marslı addedilen erkekler ile Venüslü kabul edilen kadınların karmaşık çelişkileri üzerine kurulu bir komedidir.
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- 22
64- She's the Man (Seksi Futbolcu) - (2006)
IMDB: 6.4 / 10
Bir komedi gençlik filmi olan Seksi Futbolcu'da kılık değiştirip erkek kardeşinin yerine geçen güzel Viola'nın, kardeşinin takım arkadaşlarından birine aşık olması sonucu gelişen eğlenceli olaylar anlatılmaktadır.
- 23
63- Anything Else (2006)
IMDB: 6.4 / 10
Filmde, entelektüel kapasitesi ile özgüveni arasında uçurum olan bireylerden birisinin yaşamına odaklanılmaktadır. Artık yaşlanmakta olan kart sanatçının aşk serüvenleri.
- 24
62- She's Out of My League (Bu Kız Beni Aşar) - (2010)
IMDB: 6.4 / 10
Hollywood'ta gereğinden fazla işlenmiş bir konu olan loser başarısız erkek ve çekici parlak kadın gerilimi üstüne bina edilen "Bu Kız Beni Aşar", standart bir Amerikan gençlik komedisidir.
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- 25
61- Spanglish (2004)
IMDB: 6.4 / 10
Flor kendine ve kızına daha iyi bir yaşam kurabilmek için Meksika'dan Los Angeles'a göç eder. Yaşadığı dil problemlerine rağmen John ve Deborah Clasky tarafından evlerinde temizlik işlerini yapmak üzere işe alınır.
- 26
60- One Fine Day (Güzel Bir Gün) - (1996)
IMDB: 6.5 / 10
Melanie Parks eşinden boşanmış, oğlu Sammy’le ilgilenen bekar bir kadındır. Jack Taylor ise gazetecidir. Yeni evlenmiş olan eski eşi kızları Maggie’yi bir haftalığına Jack’e bırakmıştır. Güzel Bir Gün, George Clooney ve Michelle Pfeiffer’ın başrollerini paylaştıkları temponun hiç düşmediği eğlenceli bir romantik komedidir.
- 27
59- Leap Year (Aşka Yolculuk) - (2010)
IMDB: 6.5 / 10
14 Şubat nasıl ki Valentino's Day, "Valentino'nun günü" yani Sevgililer Günü kabul ediliyorsa İrlandalı kadınlar için ise 29 Şubat benzer bir anlam taşımaktadır. 5'inci asırdan kalma bir İrlanda mitine göre erkek arkadaşlarına bir türlü evlilik teklif edemeyen kadınların o çok özel soruyu sormak için özlemle beklediği çok özel bir günden söz edilir.
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- 28
58- My Fake Fiance (2009)
IMDB: 6.5 / 10
Jennifer tüm her şeyini çalınan bir kamyon ile kaybeder. Büyük kumar borcu içerisindeki arkadaşı Vince de çaresizdir. Jennifer, Vince hayatının teklifini yapar: Evlenmek! İkili nişan ve düğün sonrası gelecek para ve hediyeleri bölüşmeyi planlayarak evlilik hazırlıklarına başlarlar.
- 29
57- The Ugly Truth (Kadın Aklı Erkek Aklı) - 2009)
IMDB: 6.5 / 10
Abby yeni tanıştığı bir adamla ilişkisinin düzgün gitmesi için Mike’tan yardım alacaktır, eğer sonuç istenildiği gibi olmazsa Mike işi bırakacaktır. Bu süreçte Mike Abby’e ilişkilere dair ’çirkin gerçekleri’ ispatlayacaktır. Ama onun zekice taktikleri beklenilmeyen bir sonuç doğurur; Abby aşkını bulurken o da Abby’a aşık olmuştur.
- 30
56- Brown Sugar (2002)
IMDB: 6.5 / 10
Sidney ve Dre, 15 yıl önce, bir New York sokağında, hip-hop müziğiyle tanışmış ve birbirleriyle yakın dost olmuş iki çocuktu. 15 yıl sonra yeniden karşılaştıklarında birbirlerine aşık olurlar.
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- 31
55- In Her Shoes (Yerinde Olsam) - (2005)
IMDB: 6.5 / 10
Yerinde Olsam', ayakkabı numaralarından başka hiçbir ortak yönü olmayan iki kardeşin çok neşeli ve aynı zamanda yürek parçalayıcı hikayesini anlatılır.
- 32
54- Blended (Karışık Aile) - (2014)
IMDB: 6.5 / 10
Orta yaşlardaki Lauren ve Jim eşlerinden ayrılmış, çocuklarıyla yaşayan yalnız ebeveynlerdir. Yolları bir nevi görücü usulü buluştuklarında kesişir ve bu kötü geçen buluşma sonrasında bir daha asla görüşmemeye yemin ederler.
- 33
53- Music and Lyrics (Söz ve Müzik) - (2007)
IMDB: 6.5 / 10
Alex Fletcher 80'li yıllarda ünlü olmuş fakat sonradan unutulmuş eski bir popstardır. Karizmatik ve yetenekli müzisyen, ünlü diva Cora Corman'dan birlikte bir şarkı kaydetme daveti geldiğinde eski günlerine dönme şansı yakalar. Alex'in birkaç gün içinde hit olacak bir şarkı ortaya çıkarması gerekmektedir. Bu sırada hayatına giren cazibeli fakat tuhaf botanikçi Sophie Fisher'ın söz yazma kabiliyeti, başı dertte olan müzisyenin ilgisini çeker. Şimdi söz ve müzik ikilisi olarak birleşen bu çift aşkın kanatları üzerindedirler.
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- 34
52- You've Got Mail (Mesajınız Var) - (1998)
IMDB: 6.6 / 10
Kalabalık New York şehrindeki milyonlarca yalnız insandan biri olan Joe Fox, hayalini kurduğu kitapçıyı açmak üzeredir. Boş vakitlerini bilgisayar başında geçiren Joe, chat kanallarından birinde tanıştığı bir kadınla samimi bir dostluk kurmaya başlar.
- 35
51- Life as We Know It (Başımıza Gelenler) - (2010)
IMDB: 6.6 / 10
Holly ve Eric, tek ortak noktalarının birbirlerine nefretleri ve vaftiz kızları Sophie’ye olan sevgileri olduğunu keşfediyorlar. Ama, aniden Sophie’nin hayatta tek sahip olduğu ebeveynler olduklarında, farklılıklarını bir kenara bırakmak zorunda kalırlar. Holly ve Eric aynı evde yaşamanın yollarını arıyorlar.
- 36
50- Friends with Benefits (Arkadaştan Öte) - (2011)
IMDB: 6.6 / 10
New York’ta yaşayan Jamie (Mila Kunis) bir şirketin oldukça becerili insan kaynakları sorumlusudur. Dylan (Justin Timberlake) ise Los Angeles’ta çalışan bir sanat yönetmenidir. Jamie yeteneklerini kullanıp Dylan'ı New York'a yerleşmeye ikna edince, yolları da kesişir. Aşktan ve ciddi ilişkilerden canı yanmış olan Dylan ve Jamie, tanıştıktan sonra bağlanmanın olmadığı sadece eğlencenin ve sorgusuz seksin ağır bastığı bir 'arkadaşlık' kurarlar.
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- 37
49- Roxanne (1987)
IMDB: 6.6 / 10
Film, Washington’da itfaiye şefi olarak çalışan C. D. Bates’in umarsızca aşık olduğu güzel Roxanne’a bir türlü açılamamasını anlatır.
- 38
48- Hitch (Aşk Doktoru) - (2005)
IMDB: 6.6 / 10
Kendine göre imkansız bir aşka tutulmuş olan albert aşk acısı çekmektedir. Kendisi gibi yardıma muhtaç olup sorunlarını çözmüş kişilerden aldığı bir kart sayesinde dr.hitch ile tanışır. Hitch ile tanışmasından sonra hayatı değişir
- 39
47- While You Were Sleeping (Sen Uyurken) - (1995)
IMDB: 6.7 / 10
Bekar bir kadın olan Lucy, yakışıklı Peter'la her sabah metroda karşılaşır ve uzaktan uzağa hayran olmayı sürdürür. Peter bir gün raylara düştüğünde, hastanede Lucy Peter'in ailesine nişanlısı olduğunu söyler. Peter'ın koma durumu sürerken Lucy ailenin bir parçası olur ve yalanını sürdürür. Ama Peter'ın erkek kardeşi Jack ortaya çıktığında işler karışır.
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- 40
46- The Proposal (Teklif) - (2009)
IMDB: 6.7 / 10
Bir kitap editörü, ülkede kalabilmek için erkek asistanıyla evlenmek zorundadır. Yeni çift, çocuğun ailesi ile tanışmak üzere Alaska'ya yolculuk yaptıklarında, sürpriz bir düğünle karşılaşırlar ancak peşlerindeki göçmenlik bürosu yetkililerini başlarından savmak için bu plâna sonuna kadar bağlı kalmak zorundadırlar.
- 41
45- Something's Gotta Give (Aşkta Her Şey Mümkün) - (2003)
IMDB: 6.7 / 10
Harry Langer, genç kadınlar için yanıp tutuşan bir müzik piyasası kurdudur. Birlikte olduğu genç ve güzel sevgilisinin annesinin yazlık evinde romantik bir haftasonu geçirmeye karar verirler. Ama hiç beklemedikleri süprizler, bütün haftasonu boyunca yakalarını bırakmaz.
- 42
44- Bridget Jones's Diary (Bridget Jones'un Günlüğü) - (2001)
IMDB: 6.7 / 10
Artık otuz iki yaşına gelmiş olan Bridget, halen hayatını rayına oturtamamış; aradığı kişiyi bulamamıştır. Bir şekilde kim olduğunu kendine hatırlatması ve tüm hareketlerini kontrolü altına alabilmesi için bir günlük yazmaya başlar.
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- 43
43- Pretty in Pink (Pembeli Güzel) - (1986)
IMDB: 6.7 / 10
Hayata küsmüş melankolik babası Jack ile beraber yaşayan Andie, zengin çocukların ve alt sınıftan olanların beraber okudukları bir liseye gitmektedir. Pembe renklerin hakim olduğu ilginç bir gardrobun da sahibi olan güzel kız, okul sonrası Trax isimli plakçıda çalışmaktadır. Andie'nin hayatındaki diğer bir figür ise, güzel kıza umutsuzca aşık olan çocukluk arkadaşı Duckie'dir. Gelin görün ki Andie'nin kalbi okuldaki kendini beğenmiş zengin çocuğu Steff'e ait gibidir ama delikanlının kibiri her daim ondan uzak durmasına yol açmaktadır.
- 44
42- The Girl Next Door (Komşu Kızı) - (2004)
IMDB: 6.8 / 10
Başarılı bir genç olan on sekiz yaşındaki Matthew Kidman, hayatını hiçbir zaman doyasıya yaşayamadığını düşünmektedir. Ta ki komşusu Danielle ile karşılaşana dek.
- 45
41- Clueless (1995)
IMDB: 6.8 / 10
Jane Austen'in 1815 tarihli romanı Emma'dan esinlenilerek beyazperdeye aktarılan filmde, Beverly Hills'de yaşayan bir grup gencin dünyası anlatılır.
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- 46
40- 50 First Dates (50 İlk Öpücük) - (2004)
IMDB: 6.8 / 10
Henry Roth, bir Hawaii cennetinde sonsuz sayıda kadınla hiçbir bağ kurmadan gönlünce yaşamakta olan bir doktordu. Ta ki Lucy Whitmore ile tanışana denk. Henry ve Lucy birbirlerinden gerçekten hoşlanırlar ve aralarında ciddi bir ilişki başlamak üzeredir.
- 47
39- Sleepless in Seattle (Sevginin Bağladıkları) - (1993)
IMDB: 6.8 / 10
Eşini kaybetmiş Sam Baldwin, oğlu Jonah ile birlikte sakin bir hayat sürmektedir. Ulusal bir radyo kanalında yayın yapmaya başlayınca birçok kadın ona aşık olur. Sam'in yaşadığı yerden hayli uzak olan Annie de Sam'in hayranlarından biridir. Evlenmek üzere olduğu halde kafası bu konuyla ilgili karışık olan Annie, Sam'e göndermeyeceğini bildiği bir mektup yazar. Ardından dayanamaz ve etkilendiği bu erkekle tanışmaya karar verir.
- 48
38- Bridesmaids (Nedimeler) - (2011)
IMDB: 6.8 / 10
Kaza Kurşunu ve Kırk Yıllık Bekar gibi romantik komedilerle tanıdığımız yönetmen Judd Apatow'un yapımcılığında kotarılan Nedimeler, Amerikalı bekarlarının bitmek bilmeyen evlilik öncesi sendromuna ve bu sendromun en iyi arkadaşlar üzerindeki travmalarına komedi çerçevesinden yaklaşıyor.
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- 49
37- The Wedding Singer (Evlilik Öpücüğü) - (1998)
IMDB: 6.8 / 10
Sabun köpüğü filmler kategorisindeki bu yapımda Robert Hart (Adam Sandler) adındaki bir şarkı sözü yazarı olma hayali kuran safdil genç ile, güzel garson kız Julia'nın (Drew Barrymoore) hikayesi.
- 50
36- Yes Man (Bay Evet) - (2008)
IMDB: 6.8 / 10
"Bay Evet", her şeye hayır demeye alışmış Carl Allen’ın komik hikayesi üzerine kurulu, sevimli bir film.
- 51
35- Imagine Me & You (2005)
IMDB: 6.8 / 10
Film, Luce (Lena Headey) ile kendi düğün gününde tanışan Rachel'ın (Piper Perabo) ilişkisine odaklanmaktadır.
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- 52
34- The Holiday (Tatil) - (2006)
IMDB: 6.9 / 10
Iris Simpkins, Londra’da yaşayan bir gazete köşe yazarıdır. Aynı zamanda meslektaşı Jasper Bloom’a karşılıksız bir aşk beslemektedir. Yılbaşı yaklaşırken Jasper’ın nişanlandığını ve başka bir meslektaşları ile evlenmek üzere olduğunu haber aldığında Iris’in tüm dünyası tepetaklak olur.
- 53
33- Pretty Woman (Özel Bir Kadın) - (1990)
IMDB: 6.9 / 10
Son derece varlıklı bir işadamı olan Edward gösterişli olmasına rağmen sahte şeylerle örülü hayatından oldukça sıkılmıştır. Kendisini sokaklara attığı bir sırada Vivian isimli oldukça çekici bir sosyetik hayat kadınına rastlar ve o geceyi birlikte geçirirler. Bu sırada ilginç bir karar alırlar. Bir hafta boyunca birlikte olup sevgili gibi yaşayacaklar, bir haftanın ardından da yollarını ayıracaklardır.
- 54
32- Wedding Crashers (Davetsiz Çapkınlar) - (2005)
IMDB: 7/ 10
Jeremy ile John, kendilerince son derece keyif aldıkları bir çapkınlık yöntemi geliştirmişlerdir. Katıldıkları her düğünde faal bir konumda bulunurlar. Canlarının istediği kızı tavlayıp onunla çıkmak konusunda son derece başarılı ve öz güven sahibidirler. Ne zaman seçtikleri kızlardan birinin ailesi ile tanışırlar işte o an işler tepetaklak olmaya başlar.
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- 55
31- Meet the Parents (Zor Baba) - (2000)
IMDB: 7 / 10
Hemşire olarak yaşamını idame ettiren Greg Fokker uzun süredir birlikte yaşadığı ve hayatının kadını olduğuna inandığı kız arkadaşı Pam'e evlilik teklifi etme hazırlıklarındadır. Fakat ortada bir sorun vardır. Pam'in eski bir CIA ajanı olan babası Jack Byrnes kendi kurallarıyla yaşayan zor bir adamdır ve bu evliliği onaylaması bir hayli zor olacaktır.
- 56
30- Knocked Up (Kaza Kurşunu) - (2005)
IMDB: 7 / 10
llison Scott (Katherine Heigl) hayatını dolu dolu yaşayan 24 yaşında bir magazin gazetecisidir. Ancak aşırı alkollü olduğu bir gece Ben Stone adlı (Seth Rogen) sorumsuz ruhlu bir gençle yaşadığı bir gecelik ilişki istenmeyen hamilelik sonucunu getirince hayatı raydan çıkar. Bebeğini tek başına büyütmek ile babasını daha iyi tanımak ikilemiyle yüz yüze kalan Allison, biraz aptalca gibi gözükse de genç adama bir şans vermeye karar verir.
- 57
29- Notting Hill (Aşk Engel Tanımaz) - (1999)
IMDB: 7 / 10
Notting Hill'de yaşayan William Thacker eşinden boşanmış bir adamdır. Notting Hill'in tam merkezindeki Pazar caddesinde Portobello Road'da bir kitapevinin sahibidir. Filmde, dünyaca ünlü film yıldızı Anna Scott'un dükkanına gelmesi ile William'ın yaşamının akışının değişmesi anlatılıyor.
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- 58
28- I Love You, Man (Adamım Benim) - (2009)
IMDB: 7 / 10
Başarılı bir emlak komisyoncusu olan Peter Klaven hayallerinin kadını Zooe ile nişanlıdır. Yakında evleneceklerdir, fakat Peter farkeder ki çevresinde sağdıçı olabilecek bir yakın arkadaşı yoktur.
- 59
27- Enough Said (Başka Söze Gerek Yok) - (2013)
IMDB: 7.1 / 10
Evliliği sona eren Eva'nın hayattaki tek varlığı kızıdır ve onun hayatını idame ettirmek için yoğun bir tempoda çalışmaktadır. Masörlük yapan Eva, kızının yeni bir okula başlayacağı bu dönemde bu okulun masraflarını nasıl karşılayacağını kara kara düşünmektedir. Bu sıkıntılı dönemde Albert isimli iyi kalpli bir adamla tanışır.
- 60
26- Four Weddings and a Funeral (Dört Nikah Bir Cenaze) - (1994)
IMDB: 7.1 / 10
Charles, kızlarla sadece gönül eğlendirip hiç bir zaman evlilik vaadinin altına girmeyen bir genç adamdır. Bir gün bir arkadaşının düğününde hayatının kadınıyla karşılaşır: Amerikalı Carrie'ye aşık olur ama bir türlü duygularını ifade edemez! İlginçtir, Charles ile Carrie sonradan bir cenazede ve üç nikahta daha karşılaşacaklardır.
-
- 61
25- There's Something About Mary (Ah Mary Vah Mary) - ( 1998)
IMDB: 7.1 / 10
Çekingen, etrafına kızgın genç Ted (Ben Stiller), üçüncü sınıf bir özel dedektifin yardımıyla, tam on üç sene sonra lisede aşık olduğu Mary'nin (Cameran Diaz) peşine düşer. Ne var ki, dedektif de Mary'ye aşık olur. Kısa süre sonra ise, her iki erkek de Mary ile ilgilenen herkesin ona aşık olduğunu ve onu elde etmeye çalıştığının farkına varır.
- 62
24- About a Boy (Bir Erkek Hakkında) - (2002)
IMDB: 7.1 / 10
Londralı Will, yakışıklı, zengin, sorumsuz bir adamdır. Kadınlarla tanışmak için güzel bir mekan olabileceğini düşündüğü, boşanmış anne-babaların katıldığı toplantılara gitmeye karar verir.
- 63
23- Easy A (2010)
IMDB: 7.1 / 10
Nathaniel Hawthorne’in Türkiye’de de yayınlanmış olan kitabı 'Kızıl Damga'nın Amerika’da bir lisede geçen modern bir uyarlaması gibi duran filmde, bir kızın okulun içinde cinsel olarak uğradığı iftira ve dedikodulardan sonra başından geçen komik olaylar anlatılıyor.
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- 64
22- The 40 Year Old Virgin (Kırk Yıllık Bekar) - (2005)
IMDB: 7.1 / 10
40 yaşına gelmiş, bakirliğini koruyan orta yaşlı ve iyi niyetli bir erkek fikri vardır. Bir kadınla cinsel ilişkiye girmediğini herkesten gizlemeye çalışır. Bu mesele artık canına tak etmiştir. Kafasına koyduğu hedefini eninde sonunda “başarmak” için kapsamlı bir eğitim süreci başlatır.
- 65
21- Moonstruck (Ay çarpması) - ( 1985)
IMDB: 7.1 / 10
Loretta Castorini (Cher) utangaç nişanlısını bekleyen biraz da evde kalmış, duygusal bir kadındır. Loretta beklediğinin gerçekleşmemesi sonucunda kapıldığı umutsuz duygular sonucunda nişanlısının biraz yabani gibi gözüken erkek kardeşi Ronny'e (Nicolas Cage) aşık olur.
- 66
20- Definitely, Maybe (Kesinlikle, Belki) - (2008)
IMDB: 7.2 /10
Will Hayes 30 yaşında, bir kız çocuk sahibi olan ve boşanmanın eşiğine gelmiş bir babadır. Anne ve babasının hikayesini öğrenmek isteyen küçük Maya, Will'i geçmişe geri döndürecektir.
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- 67
19- Shakespeare in Love (Aşık Shakespeare) - (1998)
IMDB: 7.2 / 10
Elizabeth dönemi İngiltere'sinde geçen bu romantik komedi filminde genç Shakespeare'in aşk hayatı anlatılıyor.
- 68
18- Forgetting Sarah Marshall (Aşkzade) - (2008)
IMDB: 7.2 / 10
Müzisyen Peter, altı yılını televizyon yıldızı kız arkadaşı Sarah’ı idolleştirmekle geçirmiştir. Sarah’ın attığı her adımda yanında olmaya çalışır. O, Sarah’ın hem sevgilisi, hem asistanıdır. Ancak Sarah tarafından terk edilmesiyle birlikte kendisini yapayalnız bulur.
- 69
17- 10 Things I Hate About You (Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi) - (1999)
IMDB: 7.2 / 10
Bianca ve Kat iki kızkardeştir. Küçük olan Bianca okulun güzel ve populer kızlarından biridir fakat hiç kimseyle çıkmamıştır. Ablası Kat ise asabi, alaycı ve sert bir mizacdadır. Buna bir de kesin karalılığı eklenince hiçbir erkek ona yanaşmamaktadır. Bianca bir erkek arkadaşla çıkmayı çok istediği halde Stanford ailesindeki kurallar yüzünden bu isteğini gerçekleştirememektedir. Bu kurallara göre Bianca'nın birisiyle çıkması için önce ablası Kat'in birisiyle çıkması gerekmektedir ki bu imkansızla eşdeğerdir.
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- 70
16- Jerry Maguire (Yeni Bir Başlangıç ) - (1996)
IMDB: 7.3 / 10
Jerry Maguire Uluslararası Spor İdaresi'nin (SMI) en üst temsilcisi olarak camianın tartışmasız lideridir. Jerry güzel nişanlısı Avery Bishop' a bağlıdır ve iyi bir ilişkileri vardır. Tek sorun Jerry'nin kendini otomatik pilota bağlamış olmasıdır. Arkadaşlığı iyidir, ancak cinsellikte kötüdür. Jerry SMI için yazdığı "Düşündüklerimiz ve Söyleyemediklerimiz: İşimizin Geleceğidir" sloganı yüzünden işler karışır ve işten çıkarılır. İşinden atılmış ama kendine güvenli ve kim olduğunun farkında olarak herşeye sıfırdan başlamak zorunda kalır.
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15- Chocolat (Çikolata) - (2000)
IMDB: 7.3 / 10
Fransız kasabasına gelen genç bir anne Vianne Rocher ile altı yaşındaki kızı Anouk’un hikayesini anlatıyor. Çikolata adlı film. Juliette Binoche'un canlandırdığı Vianne, genç bir kadın ve dul bir kadın olarak kasabada hiç hoş karşılanmaz. Üstelik kasabanın arzu nesnesi olarak gördüğü çikolata yaparak geçimini sağlamaya çalışmaktadır. Zorlu bir süreçten geçen Vianne'in iş aşkı ve hayata tutunma azmi size ilham verecek.
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14- Punch-Drunk Love (Aşk Sarhoşu) - (2002)
IMDB: 7.3 / 10
Film, apayrı dünyalardan gelen ve hayatlarının aşkını arayan iki insanın uyumsuz aşk hikayesini anlatıyor.
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13- Chasing Amy (Amy'nin İzinde) - (1997)
IMDB: 7.3 / 10
Çizgi roman yaratıcısı Holden (Ben Affleck), aşık olduğu Alyssayanın (Joey Lauren Adams) lezbiyen olduğunu anlayınca, her şeyin düşündüğü gibi iyi gitmediğini fark eder. Yakın arkadaşı Bankynin (Jason Lee) yardımı olmadan Alyssa ile bir ilişkiye başlar. Her ne kadar Alyssanın ondan gerçekten hoşlandığını düşünse de, Alyssanın geçmişinin ilişkilerini bozacağını düşünür.
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12- Crazy, Stupid, Love (Çılgın, Aptal, Aşk) - (2011)
IMDB: 7.4 / 10
Kırklı yaşlarında, tutucu bir adam olan Cal Weaver’ın (Steve Carell) rüya gibi hayatı vardır: İyi bir işe, güzel bir eve, harika çocuklara sahiptir ve lise aşkıyla evlidir. Fakat eşi Emily’nin (Julianne Moore) kendisini aldattığını ve boşanmak istediğini öğrendiğinde “mükemmel” hayatı hızla tepetaklak olur.
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11- Say Anything... (Bir Şey Söyle) - (1989)
IMDB: 7.4 /10
Lloyd Dobler (Cusack), asi, hafif sorumsuz, dünyayı tozpembe gören, ilk bakışta sıradan bir tiptir. Lisenin en çalışkan ve güzel kızı Diane’e (Skye) aşık olur. Genç kızın dul ve onu aşırı sahiplenmiş babası James Court (Mahoney) iki gencin ilişkisine karşı çıkınca, Lloyd önündeki engelleri aşmak için duygularından daha fazla şeye ihtiyaç duyacaktır.
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10- An Affair to Remember (1957)
IMDB: 7.6 / 10
Yakışıklı çapkın Nicky Ferrante ile caz şarkıcısı Terry, Avrupa'dan New York'a giderken yolda tanışırlar ve 6 ay sonra Empire State Binası'nın çatısında buluşmak üzere sözleşirler.
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9- When Harry Met Sally... (Harry Sally İle Tanışınca) - (1989)
IMDB: 7.6 / 10
Harry ve Sally birlikte Chicago Üniversitesi'nde okudukları halde ancak mezuniyetten sonra aynı arabayla New York'a giderken tanışır. Yolda uzun uzun sohbet ederler ve 'kadın ile erkek sadece arkadaş olamaz' kanısına varırlar.
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8- Love Actually (Aşk Her Yerde) - (2003)
IMDB: 7.7 / 10
Aşktan kaçamazsınız! İşte, günümüz Londra’sında Noel’den iki ay önce yaşanan farklı olayları mercek altına alan "Aşk Her Yerde" adlı bu filmde de, aşkın yüceliği üzerine bir yapım.
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7- (500) Days of Summer (Aşkın 500 Günü) - (2009)
IMDB: 7.7 / 10
Gerçek aşkın varlığına inanmayan bir kadınla (Zoey Deschanel), ona aşık olan genç adamın (Gordon-Levitt) sıradışı, romantik ve komik hikayesi.
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6- Silver Linings Playbook (Umut Işığım) - (2012)
IMDB: 7.8 / 10
Pat Solotano (Bradley Cooper) her zaman bardağın dolu tarafına bakan, “Her şeyde bir hayır vardır,” sözüne inanan bir adamdır. Karısı kendisini başka bir adam için terk ettikten sonra akıl hastanesinde kalan Pat, karısını geri kazanmaya ve hayatını yeniden düzene sokmaya kararlıdır.
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5- About Time (Zamanda Aşk) - (2013)
IMDB: 7.8 / 10
Genç yaştaki Tim Lake, ailesiyle birlikte sıra dışı bir yeteneğe sahiptir:Tim hayatının farklı yönlerini değiştirmek için bu özelliğini kullanmaya başlar. Mary adında bir kıza aşık olur çalışmak için Londra'ya taşınır. Tim gizli yeteneği ilişkilerine de yeni bir 'boyut' getirir ama genç adam yakın zamanda her sorunu bu şekilde çözemeyeceğini fark edecektir.
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4- Groundhog Day (Bugün Aslında Dündü) - (1993)
IMDB: 8 / 10
Bir hava durumu spikeri olan Phil Connors, yapımcısı ve sevimli kameramanı ile birlikte Pennsylvania'daki Punxsutawney kasabasına geleneksel Groundhog Day şenliklerini görüntülemek için gönderilir. O gün, belki de Phil'in hayatının en kötü günüdür, ama bundan beteri de vardır: Phil'in karabasanı, her gün tekrarlanır. Artık her gün, onun için Groundhog Day yeniden yaşanmaktadır.
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3- Annie Hall (1977)
IMDB: 8.1 / 10
New York'lu komedyen yazar Alvy Singer (Woody Allen) aşkın peşinden gitmek istese de, yaşadığı entellektüel ortamda aradığını bulabileceği konusunda oldukça umutsuzdur. En az kendisi kadar nörotik olan şarkıcı Annie Hall (Diane Keaton) ile tanışması ise önyargılarını sona erdirir.
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2- The Princess Bride (Prenses Gelin) - (1987)
IMDB: 8.1 / 10
William Goldman'ın romanından sinemaya uyarlanan film, bir kahraman tarafından kurtarılan güzel prensesin fantastik hikáyesini konu alıyor.
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1- Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (Amelie) - (2001)
IMDB: 8.4 / 10
Bu Fransız komedisi bizi genç ve özel bir kadınla tanışmaya davet ediyor; her daim hayat dolu, yaşama sevgi dolu gözlerle tanıklık eden ve sahip olduğu özel ışıltıyı her anında yanında taşıyan Amelie’nin hikayesine...