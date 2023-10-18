Ölümleriyle hayranlarında gerçek bir acı yaşatan efsane dizi karakterleri! Sanki dünmüş gibi etki bıraktılar
Eğer bir dizi tutkunuysanız, hayranı olduğunuz karakterin ölümünün sizde gerçekmiş gibi bir his bırakması hiç de anormal gelmeyebilir. Hatta gerçeklik algısını abartıp ölüm ilanı verenler i bile gördük. Her ne kadar bu durum çoğu kişiye ütopik gelse de özellikle dizinin baş rollerinden bir karakter ölünce üzülmemek elde olmuyor. Şimdiye kadar dizilerdeki rollerine ölerek veda eden karakterleri bir araya getirdik. Peki sizin en çok 'keşke ölmeseydi' dediğiniz efsane karakter hangisi?
- 1
Ali Rıza Bey - Yaprak Dökümü
- 2
Ömer - Doktorlar
- 3
İdris Koçovalı - Çukur
'Birinizin yaşaması için birinizin ölmesi gerek...'
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- 4
Ali - Kuzey Güney
- 5
Sefer - Poyraz Karayel
- 6
Fethi - Söz
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- 7
Canan - Son Yaz
- 8
Ramiz Dayı - Ezel
- 9
Eyşan - Ezel
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- 10
Çukur - Sena
- 11
Poyraz Karayel - Ayşegül
- 12
Gönül Dağı - Dilek
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- 13
Suskunlar - Ecevit
- 14
Adını Feriha Koydum - Feriha
- 15
Öyle Bir Geçer Zaman ki - Aylin
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- 16
Memati - Kurtlar Vadisi
- 17
Süleyman Çakır - Kurtlar Vadisi
- 18
Şehzade Mustafa - Muhteşem Yüzyıl
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- 19
Bihter - Aşk-ı Memnu