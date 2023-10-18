İnsanlar en çok bu yönünüze hayran! İşte her burcun en çok beğenilen özellikleri

Eğlenceli Oğlak

Oğlak burcunun zodyakın en yanlış anlaşılan işaretlerinden biri olduğunu kabul etmeliyiz; genellikle "çok ciddi", "katı" ve hatta iffetli olarak etiketlenirler. Biriyle tanıştıklarında, genellikle kibar olsa da biraz mesafeli görünebilirler. Görülmeyi ya da sohbet etmeyi tercih etmeyen insanlar olarak! Temel olarak, Oğlak burcu çoğu zaman bir partiye davet edeceğimiz son kişi olarak düşünülür, büyük olasılıkla misafirleri erteleme düğmesine basma ihtiyacından kurtulmak için.

Ancak gerçekte bunun nedeni, açıkça savunmasız olmanın ve insanların içeri girmesine izin vermenin Oğlak burcunun yapılacaklar listesinde olmamasıdır. Ancak Oğlak burcuyla vakit geçirip onu tanıdıktan sonra, onun sizi güldürme biçiminden sürekli etkilendiğinizi göreceksiniz. Oğlak burcunun mizahı görünüşte birdenbire ortaya çıkıyor ve tamamen rastgele ve beklenmedik. Bir Akrep'in alaycılığı kadar karanlık ya da bir Kova burcu kadar neşeli ve tuhaf değildir ama kesinlikle kendine has bir ligdedir.

Seyirciler Oğlak Diane Keaton'ı 1977 dolaylarında "Annie Hall"da ilk kez gördüklerinde, onun modaya uygun ama iddiasız doğası izleyicilerin onun aptal, vay be, orta batılı tavrından - Mary Tyler Moore'a çok benzeyen - giderek daha fazla kahkaha istemesine neden oldu. , aynı zamanda Oğlak burcuydu. Sonuçta, Oğlak burcunun mizahını keşfetmenin getirdiği sürpriz duygusu insanları gerçekten cezbedebilir.