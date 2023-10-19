Zenginlere bile lüks kalıyor! Yaşanacak en pahalı 10 şehir

Çeşitli ülkelerin yaşam maliyetleri arasında oldukça büyük farklar var. Bunun nedeni genellikle farklı ücretler, vergiler ve diğer finansal ve ekonomik nedenlerden kaynaklanıyor. Ancak bu tartışılması gereken başka bir konu. Şimdi 2023'te yaşanması en pahalı 10 şehri bir araya getirdik. Ayrıca pek çok şehrin aynı ülkeden, yani İsviçre ve ABD'den olması da sürpriz değil. Bir ay hayatta kalabilmek için en çok paraya nerede ihtiyacınız var? Sıralama, belirli bir bölgede yaşamanın göreceli maliyetini ölçen "geçim maliyeti endeksi"ne dayanmaktadır.