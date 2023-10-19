Zenginlere bile lüks kalıyor! Yaşanacak en pahalı 10 şehir
İsviçreli özel banka Julius Baer, 2023 Küresel Zenginlik ve Yaşam Tarzı Raporu'nu yayımladı.
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Çeşitli ülkelerin yaşam maliyetleri arasında oldukça büyük farklar var. Bunun nedeni genellikle farklı ücretler, vergiler ve diğer finansal ve ekonomik nedenlerden kaynaklanıyor. Ancak bu tartışılması gereken başka bir konu. Şimdi 2023'te yaşanması en pahalı 10 şehri bir araya getirdik. Ayrıca pek çok şehrin aynı ülkeden, yani İsviçre ve ABD'den olması da sürpriz değil. Bir ay hayatta kalabilmek için en çok paraya nerede ihtiyacınız var? Sıralama, belirli bir bölgede yaşamanın göreceli maliyetini ölçen "geçim maliyeti endeksi"ne dayanmaktadır.
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İsviçre merkezli özel banka Julius Baer, konutları, arabaları, business class uçuşları, okulları, yemekleri ve diğer lüksleri analiz ederek zenginler için dünyanın en pahalı şehirlerini sıraladı.
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Singapur 2023 yılında lüks yaşam için en pahalı şehir oldu. Geçtiğimiz yıl beşinci sırada yer alan Singapur, Şanghay’ı zirveden indirdi.
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Julius Baer analistleri, 5,5 milyonluk şehir devleti Singapur’da 1500 aile şirketinin bulunduğunu belirtirken, bu sayının bir önceki yılın iki katına denk geldiğini ifade etti. Singapur’un yatırımcıları çekmekte başarılı olduğunu ancak bu durumun fiyatların yükselmesine yol açtığını belirten analistler, Singapur’un dünyanın en yüksek araba fiyatlarına sahip olan kendi olduğuna işaret etti.
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Yüksek kira, okul ücretleri ve araç vergilerinin olduğu Singapur’da sağlık sigortası da küresel ortalamanın üzerinde.
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"Uzun süredir yaşanabilir, istikrarlı ve kozmopolit olarak kabul edilen Singapur, şimdi zenginler için önde gelen bir küresel merkez olma yolunda" diyen Julius Baer analistleri, Singapur’un kişi başına düşen en yüksek GSYİH’ya sahip olduğunu ekledi.
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İşte Julius Baer’ın “zenginler için iyi yaşam” için en pahalı 10 şehir sıralaması ise şöyle:
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Singapur
- 9
Şanghay
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- 10
Hong Kong
- 11
Londra
- 12
New York
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- 13
Monako
- 14
Dubai
- 15
Taipei
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- 16
São Paulo
- 17
Miami
- 18
Dubai sıralamada ilk kez ilk 10’a girerken, Londra Brexit nedeniyle ikincilikten dördüncülüğe geriledi. Zürih 14. sıraya inerken, Avrupa şehirleri sıralamada düşüş gösterdi. New York 11. sıradan tam 6 sıra yükselerek en pahalı 5. şehir oldu. Miami 2023’de 18. sıradan 10. sıraya geldi. Böylece zenginler için en pahalı şehirler listesinde ilk 15 için, 8 sıra ile en çok yükselen şehir oldu.
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