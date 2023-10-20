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        Haberler Dünya Yabancıların Türkiye hakkında bilmediği ön yargılar

        Yabancıların Türkler ve Türkiye hakkında şaşırdığı 20 gerçek

        Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Türkiye gelenekleri ve kültürüyle yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Çoğu yabancı turist ön yargı veya bilgi eksikliği nedeniyle Türkiye'yi farklı bir gözle hayal ediyor. İşte yabancıların Türkiye hakkında öğrendiklerinde ve deneyimlediklerinde şaşırdıkları 20 gerçek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 09:41 Güncelleme: 20.10.2023 - 09:41
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        • 1

          1. TÜRKÇE'DEKİ EN UZUN KELİME

          Turistler için Türkçe zaten zor bir dildir bir de Türkçe'deki en uzun kelime "Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız?" sözünü duyunca oldukça şaşırırlar.

        • 2

          2. SOYADI KANUNU

          1934 yılından önce soyadı kanunun çıkarılması ve kullanılması birçok turist tarafından bilinmez.

        • 3

          3. NOEL BABA'NIN TÜRKİYE'DE DOĞMASI

          Noel Baba adıyla anılan Aziz Nikola'nın Aslında Türkye'de doğmuş olması turistler için şaşırtıcı bir gerçektir.

        • 4

          4. "TANRI MİSAFİRİ" KAVRAMI

          Ülkemizde misafir karşılamak sevilen bir gelenektir. "Tanrı misafiri" kavramını duyan turistler uygulanan bu geleneğe oldukça şaşırıyor.

        • 5

          5. LALELERİN AVRUPA'YA OSMANLI SAYESİNDE YAYILMASI

          Lalelerin Avrupa'ya 16. yüzyılda Osmanlı tüccarları üzerinden girmiş olması birçok turist tarafından bilinmez.

        • 6

          6. LEONARDO DA VİNCİ'NİN İSTANBUL BOĞAZI KURMA FİKRİ

          1503 yılında Leonardı da Vinci İstanbul Boğazı'na bir köprü kurma fikri ile plan ortaya çıkarır ancak plan uygulanamamıştır.

        • 7

          7. TÜRKİYE'NİN KARADENİZ KIYISI İLE PARİS VE BERLİN ARASINDAKİ MESAFE AYNI

          Türkiye'nin Karadeniz kıyısı tam 1650 kilometre uzunluğundadır. Bu mesafe Paris ve Berlin arasındaki mesafeye eşittir.

        • 8

          8. KAPALIÇARŞI'NIN DEVASA BÜYÜKLÜĞÜ

          İstanbul'un simgelerinden Kapalıçarşı'nın 64 sokağı, 4000 dükkanı ve 25 bin çalışanı vardır. Birçok turist Kapalıçarşı'nın devasa büyüklüğü karşısında şaşkınlık yaşıyor.

        • 9

          9. ÖNEMLİ TARİHİ İSİMLERİN TÜRKİYE'DE DOĞMUŞ OLMASI

          Homeros, Ezop ve Aziz Paul gibi tarihi isimlerin Anadolu'da doğmuş olması turistleri şaşırtan bir gerçektir.

        • 10

          10. FINDIK İTHALATI

          Türkiye'nin dünya fındık ithalatının yüzde 80'ini elinde tutuyor.

        • 11

          11. İNSANLARIN FES GİYDİĞİ DÜŞÜNCESİ

          Bazı kesim turistler Türkiye'de daha önce bulunmadıkları için fes giyildiğini düşünebiliyor. Türkiye'ye geldiklerinde de böyle bir şey olmadığını görünce şaşırıyorlar.

        • 12

          12. ÇÖL VE DEVE BULUNMASI

          Avrupa'daki yaygın ve yanlış bilgi yüzünden birçok turist Türkiye'de çöl ve deve bulunduğunu sanıyor.

        • 13

          13. DÜNYANIN EN ESKİ İKİNCİ METROSUNA SAHİBİZ

          Dünyanın en eski ikinci metrosu olan "Tünel"in 1875 yılından beri çalışıyor olması turistler için şaşırtıcı bir detay.

        • 14

          14. HEM ASYA HEM AVRUPA TOPRAKLARINA SAHİP OLMAMIZ

          Türkiye'nin hem Avrupa hem de Asya'da toprağı bulunan tek ülke olması turistler için şaşırtıcı bir bilgi.

        • 15

          15. BİLİNEN İLK HRİSTİYAN KİLİSESİ TÜRKİYE'DE

          Dünyanın en eski ve bilinen ilk hristiyan kilisesi Antakya'daki St. Pierre Kilisesi'dir.

        • 16

          16. ALFABE

          Türk alfabesinde "q","x" ve"w" harflerinin bulunmaması.

        • 17

          17. BAŞKENT

          Pek çok tursit Türkiye'nin başkentini İstanbul zannediyor. Ankara olduğunu bilen turist sayısı oldukça azdır.

        • 18

          18. TÜRKİYE'NİN TAM ADI

          Türkiye'nin tam adının Türkiye Cumhuriyeti olması.

        • 19

          19. NUH'UN GEMİSİ TÜRKİYE'DE BULUNUR

          Nuh peygamberin gemisi Cudi dağı olarak da bilinen Ağrı Dağı'nın güney karşısındaki Telçeker ile Üzengili köyleri arasında kalır. Birçok turist Nuh'un gemisinin yok olduğunu düşünmektedir.

        • 20

          20. İSTANBUL'UN DEVASA NÜFUSU

          İstanbul'un nüfusu dünyadaki 145 ülkeden daha kalabalıktır. Birçok turist özellikle İstanbul'a geldiğinde nüfus yoğunluğundan kaynaklanan trafiğe ve insan kalabalığına alışmakta zorluk çekiyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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