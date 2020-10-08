Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bu kapsamda sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Akpolat, "Arnavutköy İstanbul’un köklü ve tarihi dokusu korunabilmiş nadide semtlerinden, Beşiktaş’ın ve boğaz hattının en güzel duraklarından biri. Arnavutköy’de bir yandan denizin kokusunu solurken, bir yandan da muazzam tarihi yapılarını izleyeme imkanına sahipsiniz. Hızlı kentleşmeye rağmen, hem kültürel değerlerini hem de mahalle kültürünü koruyarak geleceğe adım atan Arnavutköy semtimizin bu açıdan dünya çapında dikkat çekmesi bizim için gurur vesilesi. Arnavutköy’e sahip çıkmaya ve değer katmaya devam edeceğiz" dedi.