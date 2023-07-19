Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Listede 1 numara değişti
Henley Pasaport Endeksi 2023'ün güncel verilerinden elde edilen bilgilere göre, vize almadan seyahat edilebilecek ülke sayısına göre, dünyanın en değerli pasaportları belli oldu.
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Londra merkezli Henley & Partners tarafından yayınlanan yeni rapora göre, üç Asya pasaportu, sahiplerine diğer tüm ülkelerden daha fazla küresel seyahat özgürlüğü sunuyor.
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Son 5 yıldır seyahat özgürlüğünde lider ülke Japonya'ydı. Ancak Japonya 2023 yazında üçüncü sıraya geriledi ve zirvenin yeni sahibi, vatandaşları dünyadaki 227 destinasyondan 193'ünü vizesiz ziyaret edebilen Singapur oldu.
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Almanya, İtalya ve İspanya 190 destinasyona vizesiz erişimle ikinci sıraya yükseldi.
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Japonya ve Güney Kore ile birlikte Avusturya, Finlandiya, Fransa, Lüksemburg ve İsveç de 3. sırada yer aldı.
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ABD ve Birleşik Krallık, 2014'ten bu yana düşüş eğiliminde olsa da Birleşik Krallık bu yıl yeniden yükselişe geçti.
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SıralamadaBirleşik Krallıkiki basamak birden sıçrayarak 4. sıraya yükselirken, ABD 183 noktaya vizesiz erişimle iki sıra daha düşerek 8. sıraya geriledi.
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Yaptırımlara maruz kalan Rusya, 115 destinasyon ile 49. sırada yer aldı.
Türkiye pasaportu ise 114 ülkeye vizesiz girme imkanı ile 50. sırada bulunuyor.
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İşte dünyanın en değerli pasaportları;
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11.Lihtenştayn, Malezya (180 vizesiz ülke)
12. Güney Kıbrıs, BAE (179 vizesiz ülke)
15. Şili (175 vizesiz ülke)
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18. Arjantin (169 vizesiz ülke)
22. İsrail (158 vizesiz ülke)
25. Vatikan, Saint Vincent ve Grenadinler (154 vizesiz ülke)
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Dünyanın en değersiz 10 pasaportu ise şu şekilde sıralandı:
99. Yemen (35 vizesiz ülke)
100. Pakistan (33 vizesiz ülke)
101. Suriye (30 vizesiz ülke)
102. Irak (29 vizesiz ülke)
103. Afganistan (27 vizesiz ülke)
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