Dünyanın en eski 25 yerleşim yerinden biri

DİNİ AMAÇLA KULLANILAN YAPI

Antik kentin başka bir noktasında yapılan kazı çalışmalarında ise yine çok büyük bir yapıya rastladıklarını ifade eden Winter, "Henüz bir kısmını açabildik ve ne olduğunu tam bilmesek de tahminlerimize göre yine dini bir amaçla kullanılmış bir yapı olduğunu düşünüyoruz.