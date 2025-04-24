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        Haberler Kültür-Sanat Dünyanın en çok kitap okuyan ülkeleri belli oldu

        Dünyanın en çok kitap okuyan ülkeleri belli oldu

        World Population Review ile CEO World Magazine, dünyada en çok kitap okunan ülkeleri açıkladı. Dünyada geçen yıl en çok kitap okunan ülkeler arasında ABD ve Hindistan başı çekerken, en az kitap okunan ülke Afganistan oldu. Türkiye ise yılda 6.05 kitapla listede 29. sırada yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 10:38 Güncelleme: 24.04.2025 - 10:38
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        Dünyanın en çok kitap okuyan ülkeleri belli oldu
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        Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) 1995'te aldığı kararla, 23 Nisan Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü ilan edildi.

        İngiliz edebiyatının önde gelen isimlerinden William Shakespeare ile Batı edebiyatının mihenk taşlarından sayılan Don Kişot'un yazarı Miguel de Cervantes'in 23 Nisan'da hayatını kaybetmiş olması nedeniyle bu tarih, dünya edebiyatında sembolik anlam taşıyor.

        Kitaplara erişimi kolaylaştırmaya yönelik farkındalığı artırmak amacıyla kutlanan Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü, okuma alışkanlığını teşvik etmek için dünya çapında düzenlenen etkinliklerle kitapseverleri bir araya getiriyor.

        Dünya Kitap Günü'nde, geçmişle bugünü bağlamada köprü görevi gören, bugünle de geleceği buluşturan kitapları gündeme getirmek amacıyla birçok okur ve yazar buluşuyor.

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        UNESCO, 2001'den bu yana her yıl yeni bir Dünya Kitap Başkenti belirliyor. Bu kapsamda, Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti bu senenin Dünya Kitap Başkenti seçildi.

        DÜNYANIN EN ÇOK KİTAP OKUYAN ÜLKELERİ

        AA'nın çevrim içi istatistik portalı World Population Review ile CEO World Magazine makalesinden derlediği verilere göre, 2024'te en çok kitap okunan ülkeler listesinde ABD başı çekerken, bu ülkeyi çok az farkla Hindistan takip etti.

        ABD'de kişi başına yılda ortalama 357 saat kitap okunurken, bu da yılda yaklaşık 17 kitaba tekabül etti. Bu veri, listenin son sırasındaki Afganistan'da yılda yaklaşık 3 kitaba denk geldi.

        TÜRKİYE'DE YILDA ORTALAMA 130 SAAT KİTAP OKUNUYOR

        Listenin ikinci sırasında yer alan ve kişi başı okunan ortalama kitap sayısının 16 olduğu Hindistan'da kitap okumaya ayrılan saat kişi başı yıllık yaklaşık 352'yi bulurken, üçüncü sırada bulunan İngiltere'de ise yıllık 343 saat kitap okundu.

        ABD, Hindistan ve İngiltere'den sonra Fransa ve İtalya dünyada en çok kitap okunan ülkeler arasında sayıldı.

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        Bu sıralamayı Kanada, Rusya, Avustralya, İspanya, Hollanda ve İsviçre takip etti. Kitaplara en az zaman ayrılan ülkeler arasında Afganistan, Brunei, Pakistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yer aldı.

        Türkiye ise listede 29. sırada kendine yer buldu. Türkiye'de yılda ortalama 130 saat kitap okunurken, ortalama kitap sayısı 6.05 olarak gözlendi.

        BASILI KİTAPLAR DİJİTAL FORMATLARA TERCİH EDİLİYOR

        Akıllı telefonlar, tabletler ve dijital okuma platformları gibi teknolojilerin yaygınlaşmasıyla dijital medyaya ilgi artsa da dünyanın en çok kitap okunan ülkesi ABD'de basılı kitaplar, sesli ve e-kitaplara kıyasla daha fazla tercih ediliyor.

        Dünyada en çok kitap okunan ülke ünvanını 2024'te Hindistan'dan az farkla devralan ABD'de, geçen yıl 780 milyonu aşkın kitap satıldı.

        Dijital ortamlarda tüketilen kitaplar son birkaç yıldır revaçta olsa da söz konusu dijitalleşme, basım-yayın sektörünü olumsuz etkilemiyor.

        Amerikan Yayıncılar Derneğinin verilerine göre, 2024'ün ilk çeyreğinde satışlarında 2023'e kıyasla düşüş yaşanan e-kitaplardan yaklaşık 250 milyon dolarlık gelir elde edildi.

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        Gelir getirisi 2023'te yaklaşık 3 milyar doları bulan basılı kitaplar, dijital formatlara göre piyasadaki satışları önde götürüyor.

        EN ÇOK KUR'AN-I KERİM VE İNCİL OKUNUYOR

        Tüm zamanların en çok okunan kitaplarının başında Kur'an-ı Kerim ve İncil geliyor.

        21. yüzyılın en çok ses getiren kitapları arasında kabul edilen JK Rowling'in yazdığı Harry Potter Serisi ve JRR Tolkien'in yazdığı Yüzüklerin Efendisi dünyada en çok okunan kitaplar arasında ön sırada yer alıyor.

        Dünya edebiyatının başyapıtları arasında Miguel de Cervantes'in romanı Don Kişot'un yanı sıra Charles Dickens tarafından kaleme alınan İki Şehrin Hikayesi, Antoine de Saint-Exupery'nin yazdığı Küçük Prens, Victor Hugo'nun eseri Sefiller ve Fyodor Dostoyevski'nin kaleme aldığı Suç ve Ceza gösteriliyor.

        Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zedong'un beyanlarından derlenen Başkan Mao'dan Seçme Sözler de popüler kitaplar arasında bulunuyor.

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        #Dünyanın en çok kitap okuyan ülkeleri
        #ABD
        #hindistan
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