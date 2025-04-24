Dünyanın en çok kitap okuyan ülkeleri belli oldu

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) 1995'te aldığı kararla, 23 Nisan Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü ilan edildi.

İngiliz edebiyatının önde gelen isimlerinden William Shakespeare ile Batı edebiyatının mihenk taşlarından sayılan Don Kişot'un yazarı Miguel de Cervantes'in 23 Nisan'da hayatını kaybetmiş olması nedeniyle bu tarih, dünya edebiyatında sembolik anlam taşıyor.

Kitaplara erişimi kolaylaştırmaya yönelik farkındalığı artırmak amacıyla kutlanan Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü, okuma alışkanlığını teşvik etmek için dünya çapında düzenlenen etkinliklerle kitapseverleri bir araya getiriyor.

Dünya Kitap Günü'nde, geçmişle bugünü bağlamada köprü görevi gören, bugünle de geleceği buluşturan kitapları gündeme getirmek amacıyla birçok okur ve yazar buluşuyor.

UNESCO, 2001'den bu yana her yıl yeni bir Dünya Kitap Başkenti belirliyor. Bu kapsamda, Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti bu senenin Dünya Kitap Başkenti seçildi.

DÜNYANIN EN ÇOK KİTAP OKUYAN ÜLKELERİ

AA'nın çevrim içi istatistik portalı World Population Review ile CEO World Magazine makalesinden derlediği verilere göre, 2024'te en çok kitap okunan ülkeler listesinde ABD başı çekerken, bu ülkeyi çok az farkla Hindistan takip etti.

ABD'de kişi başına yılda ortalama 357 saat kitap okunurken, bu da yılda yaklaşık 17 kitaba tekabül etti. Bu veri, listenin son sırasındaki Afganistan'da yılda yaklaşık 3 kitaba denk geldi.

TÜRKİYE'DE YILDA ORTALAMA 130 SAAT KİTAP OKUNUYOR

Listenin ikinci sırasında yer alan ve kişi başı okunan ortalama kitap sayısının 16 olduğu Hindistan'da kitap okumaya ayrılan saat kişi başı yıllık yaklaşık 352'yi bulurken, üçüncü sırada bulunan İngiltere'de ise yıllık 343 saat kitap okundu.

ABD, Hindistan ve İngiltere'den sonra Fransa ve İtalya dünyada en çok kitap okunan ülkeler arasında sayıldı.

REKLAM

Bu sıralamayı Kanada, Rusya, Avustralya, İspanya, Hollanda ve İsviçre takip etti. Kitaplara en az zaman ayrılan ülkeler arasında Afganistan, Brunei, Pakistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yer aldı.

Türkiye ise listede 29. sırada kendine yer buldu. Türkiye'de yılda ortalama 130 saat kitap okunurken, ortalama kitap sayısı 6.05 olarak gözlendi.