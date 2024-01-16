Dünyanın en büyük kar labirenti!
Polonya'da bulunan dünyanın en büyük kar labirenti turistlerden büyük ilgi görüyor
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Polonya'nın Zakopane kentinde bulunan dünyanın en büyük kar labirenti, çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.
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2015 ve 2016 yıllarında 2.500 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen labirentin kapasitesi daha sonra 3.000 metrekareye çıkarıldı.
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Her yıl yenilenen labirent buz küplerinden oluşuyor.
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Labirentte bu yıl dünyaca ünlü çizgi film karakterlerini andıran kardan heykeller de yer alıyor.
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Dünyanın en büyük kar labirentinde ziyaretçiler çıkış yolunu ararken keyifli vakit geçiriyor.
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İşte labirentten kareler!
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