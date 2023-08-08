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        Haberler Dünya Dünyanın en ağır hayvanı keşfedildi: 200 tondan fazla! Mavi balinaya rakip çıktı!

        Dünyanın en ağır hayvanı keşfedildi: 200 tondan fazla!

        Bilim insanları dünyada yaşamış gelmiş geçmiş en ağır hayvanı keşfetmiş olabilir. Peru'nun güneyinde soyu tükenmiş bir balinanın fosilleşmiş kemikleri bulundu. Perucetus Colussus adı verilen devasa canlının yaklaşık 200 ton ağırlığında olduğu tahmin ediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 09:37
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        • 1

          MAVİ BALİNADAN BİLE DAHA AĞIR

          Mavi balinadan bile daha ağır olduğu tahmin edilen Perucetus colossus adı verilen devasa canlının kalıntıları üzerinde yapılan incelemer balinanın 39 milyon yıl önce yaşadığını gösteriyor.

          Bilim insanları balinanın şeklini ve kütlesini yeniden oluşturmak için modellemeden faydalanıyor. Elde edilen güncel veriler benzer canlıların biyolojisinden yola çıkılarak tahmin ediliyor. Araştırmacılar Perucetus colossus'un mavi balina türlerine rakip olabileeğini söyledi.

        • 2

          KIYI KESİMLERDE YAŞADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

          Mavi balinalar normalde hızlı yüzen gösterişli canlılar. Ancak yeni keşfedilen balina türü Perucetus bilim insanlarına göre çok farklı. Sosise benzeyen vücudunu kürek şeklindeki kuyruğuyla iterek sığ kıyı sularında tembelce sürüklendiği düşünülüyor.

          Bazı uzmanlar Percetus'un tam ağırlığına dair kesin bir tahminde bulunulması için daha fazla kemik bulunması gerektiğini söylüyor. Ancak tümn araştırmacılar bu devasa fosilin balinaların evriminde devrim yaratacağı düşünülüyor.

        • 3

          KEMİKLER ÇÖLDE BULUNDU

          Peru, Lima'daki San Marcos Ulusal Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde palentolog olan Mario Urbina, Perucetus'u ilk kez 2010 yılında gördü. Peru'nun güneyindeki Atacama Çölü'nde yürürken kumların arasından çıkan kaya çıkıntısı fark edildi. Kazma işlemi bittiğinde devasa bir omur parçası ortaya çıktı.

          Araştırmacılar alanı daha derin kazdıklarında toplam 13 omur, dört kaburga kemiği ve bir leğen kemiği parçası buldu. Leğen kemiği hariç tüm fosil parçaları son derece büyüktü.

        • 4

          KEMİKLERİ DEVASA BOYUTLARDA

          Balinaların yaklaşık 50 milyon yıl önce köpek büyüklüğündeki kara memelilerinden evrimleştiğini biliyoruz. En eski türlerinden bazıları kısa uzuvlara sahip ve büyük olasılıklara fok balıklarına benziyorlardı. Balık avlayıp karaya çıkıyorlardı.

        • 5

          Daha sonra balinaların yerini Basilosaurid adı verilen suda yaşayan bir grup aldı. Bu ince yapılı hayvanlar bir otobüs kadar uzayabilyordu. Basilosauridlerin soyu tükendikten sonra günümüzdeki balinaların ataları ortaya çıktı. Mavi balinalar gibi devasa boyutlara ulaşan türler son birkaç milyon içinde gelişti.

          Kaynak: New York Times, BBC, Pisa Üniversitesi/Alberto Gennari

          Fotoğraflar: Pisa Üniversitesi/Alberto Gennari - Giovanni Bianucci

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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