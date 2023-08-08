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        Haberler Dünya Dünyanın en büyük gelinlik pastasını yaptı! Pasta tam 131,15 kilo!

        İsviçreli pastacı, dünyanın en büyük giyilebilir pastasını yaptı! Pasta tam 131,15 kg!

        Dünyanın en büyük giyilebilir pastası 15 Ocak 2023'te İsviçre'nin SweetCakes GmbH şirketi tarafından yapıldı ve tam 131,15 kg ağırlığında. Natasha Coline Kim Fah Lee Fokas tarafından yapılan pasta, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 09:38
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        • 1

          DÜNYANIN EN BÜYÜK GİYİLEBİLİR PASTASI'NI YAPTI

          İsviçreli pastacı Natasha Coline Kim Fah Lee Fokas "Dünyanın en büyük giyilebilir pastası"nı yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. Elbise pasta 15 Ocak 2023'te İsviçre'nin Bern kentinde tanıtıldı. SweetyCakes'in sahibi Natasha Fokas 2014 yılında pastaneyi kurdu.

        • 2

          PASTA GELİNLİK ŞEKLİNDE TASARLANDI

          Guinness Dünya Rekoları, Natasha Fokas'ın girişimini Instagram hesabından paylaştı. Pasta sosyal medya hesabında milyonlar tarafından izlendi. Dünyanın en büyük giyilebilir pasta rekorunun kırılması için pastayı giyen kişinin en fazla 68 kilo olması gerekiyordu.

        • 3

          TAM 131,15 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

          Rekor kıran giyilebilir pastanın katmanları alüminyum çerçeve, iki metal cıvata ve 50,90 kg ağırlığındaki alçıdan yapılmış korsajla desteklendi. Natasha "Benim için bir meydan okuma oldu ve bunun resmi olarak belgelenmesi güzel" dedi.

        • 4

          YÜKSEKLİĞİ BİR BUÇUK METREYİ GEÇİYOR

          Dünyanın en büyük giyilebilir pastası, 131,15 kilogram ağırlığında olduğu bildirildi. Giyilebilir pastanın çevresi 4,15 metre, yüksekliği 1,57 metre ve çapı 1,319 metre.

          Kaynak: Guinness World Records

        • 5
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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