Gerçekleştirilen araştırma sonrası yayımlanan raporda yapay zekâ teknolojisinin kullanımı sektörlere katkı sağlayacağı gibi, aynı zamanda işgücü verimliliği artırabilir deniliyor. Bu doğrultuda küresel GSYİH'yi de (Gayri safi yurt içi hasıla) zaman içersinde %7'ye kadar artırabilir bilgisi veriliyor.

Bununla birlikte Goldman Sachs'ın yapay zekânın iş sektörüne daha fazla entegre olması ile birlikte dünya genelinde 300 milyon kadar iş alanının bu durumdan etkilenebileceği de belirtiliyor. Bu nedenle, işgücü piyasalarındaki değişikliklerin muhtemel olduğu vurgulanıyor.

Raporda, işgücü piyasası için ufukta "önemli bir bozulma" olabileceği belirtildi. Bankanın ABD ve Avrupa'daki çalışma hayatına ilişkin analizi, işlerin üçte ikisinin en azından bir dereceye kadar otomatikleştirilebileceğini gösteriyor.

Gözde teknoloji yapay zekâ... Özellikle son dönemde ChatGPT'nin gelişimi ile birlikte yapay zekânın insanların hayatındaki yeri her zamankinden daha çok konuşulur olmaya başladı. Araçların otonom kontrolüne imkân veren, yazarların yerine makaleler yazabilen, kod yazabilen bir yapay zekânın birçoğumuzun işini devralabileceği gerçeği de kaçınılmaz olarak kafalarda soru işareti yaratıyor.

HANGİ SEKTÖRLER EN ÇOK ETKİLENECEK?

Sachs'ın bu raporunda ortaya koyan verilerde ABD'de özellikle ofis ve idari destek işlerinin yapay zekâ desteği ile otomasyon sistemine hızlı bir geçişi olabileceği ve %46 ile bu alanın en yüksek orana sahip olduğu ortaya konuyor.

Hukuk alanındaki çalışanlara yapay zekânın etkisinin ise %44 oranında olacağı belirtiliyor. Mimarlık ve mühendislik alanındaki meslekler ise %37 ile diğer sektörleri izleyerek üçüncü sırada geliyor.

Yaşam, fizik ve sosyal bilimler alanları %36 ile yakından takip ederken, işletme ve finansal operasyonlar %35 ile ilk beşi tamamlıyor.

Avrupa için veriler biraz daha genel geçer olsa da mesleklerden %45'inin yapay zekâ sistemi tarafından yönetilen otomasyon sistemine kurban gidebileceği belirtiliyor.

FİZİKSEL DİNAMİZM GEREKTİREN İŞLERDE İNSAN KAZANIYOR!

Yapay zekânın insan hayatına etkisi denkleminin diğer tarafında ise fiziksel uğraş gerektiren işler geliyor. Bina, zemin temizliği ve bakım sektöründeki görevlerin sadece %1'i otomasyona karşı savunmasız olarak gösterilirken, kurulum, bakım-onarım işleri sektörünün %4'ünün potansiyel olarak etkilenebilir gözüküyor. İnşaat ve ekstraksiyon endüstrisi ise &6 ile son sıralarda yer alan üçüncü meslek grubu olarak göze çarpıyor.

TEORİDE ALABİLİYOR, PEKİ GERÇEKTEN MÜMKÜN MÜ?

Teknolojinin gelişimi ile yapay zekâlı robotların insanlığı ele geçirdiği dünya senaryoları birçok farklı filme dahi konu olmuş bir teori. Bu korku uzun yıllardır süregelse de otomasyonun geliştiği dünyada dahi insanlar halen farklı alanlarda daha çok iş imkânı bulmaya da devam ediyor.

Örneğin üretim alanında daha önceleri insanlar vidaları elleriyle sıkarken, şimdilerde birçok fabrikada bu işler robotlar tarafından gerçekleştirilse de onları yönetecek kalifiye elemanlara halen ihtiyaç duyulmaya devam ediyor. Sonuç olarak insanların yarattığı bu yapay zekâların hizmet edeceği insanlar olmadığı taktirde bu yapılacak işler de atıl kalıyor.

Genel olarak, araştırma sonucunda Avrupa'daki işlerin %24'ü, ABD'de ortalama %25'in biraz altında sektörün otomatikleştirilebilir olduğunu gösterse de, tarihsel olarak, teknolojik ilerleme sadece meslekleri gereksiz kılmakla kalan bir şey değil. Bu gelişmeler aynı zamanda yenilerini de yaratıyor.

UZMANLAR GELİŞİMİN YAVAŞLAMASI GÖRÜŞÜNDE BİRLEŞTİ

Aralarında Elon Musk'ın da yer aldığı bir dizi teknoloji devi, yapay zekâ teknolojisinin kontrolsüz olarak geliştiği ve buna bağımsız uzmanlar tarafından denetlenene kadar ara verilmesi gerektiği görüşü konusunda birleşti. Yayımlanan açık mektupta, toplum ve insanlık için potansiyel risklere atıfta bulundular.