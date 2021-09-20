Dünyada Türk porselenine ilgi artıyor

AA

Dünyada Türk porselenine talep artarken, porselen üreticisi Türk firmaları da ihracatlarını artırmanın yanı sıra yurt dışı markalaşma çalışmalarına ağırlık verdi.

Türk porselenleri, 16-19 Eylül'de Tüyap Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 31. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'nda görücüye çıktı.

Kütahya Porselen İhracat Müdürü Nazmi Mercan, fuarda AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra müşteriler ile uluslararası bir fuarda bir araya gelmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Mercan, 1800 çalışanı olan Kütahya Porselen'in 86 ülkeye ihracat yaptığını belirterek, "Pandemi sonrası süreçte bu rakamı artırmayı planlıyoruz. Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ve Orta Doğu ülkelerine ürün satıyoruz. Son zamanlarda Latin Amerika pazarında da ciddi ilerlemeler kaydettik. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda Kuzey Amerika pazarında pazar payımızı artırmak. En fazla Almanya, İspanya ve İtalya'ya ihracat yapıyoruz." diye konuştu.

Global anlamda markalaşma çalışmalarının tam gaz devam ettiğini aktaran Mercan, "Turquality belgemizi aldık. Almanya, Belçika, Hollanda gibi ülkelerde hızlı biçimde markalaşıyoruz. Türk Cumhuriyetlerinde mağazalaşma çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde dünyanın pek çok noktasında Kütahya Porselen markasını göreceğiz. Şu anda 7 mağazamız var. 2022 sonuna kadar çok daha fazla mağaza açacağız." diye konuştu.

FUARDA CİDDİ TALEP VAR

Kütahya Porselen İcra Kurulu Üyesi Celal Kaya Kınalı da Kütahya Porselen'in, üretim kapasitesi olarak tek tüzel kişilik altında "dünyanın en büyük markası" olduğunu söyledi.

Kınalı, 140 milyon parça üretim kapasiteleri olduğunu belirterek, "Kütahya Porselen olarak Türkiye genelinde 25 satış mağazamız var. Otellerden marketlere, hanelere kadar yemeğin olduğu her yerde biz varız. 2020'nin ilk 6 ayında pandemi sebebiyle satışlarımızda düşme söz konusu oldu fakat 2020'nin 7'nci ayından itibaren ihracat kanalımızın atağa geçmesiyle açığı hemen kapattık. 2021'in ilk 6 ay çok iyi geçti, ikinci 6 ayın da iyi geçeceğinden eminiz. Fuarda çok ciddi talep var." şeklinde konuştu.

ÇİN'DEN DAHA KALİTELİ, AVRUPA'YA YAKIN

Porline Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yüksek ise Porline Porselen'in 2019'da üretime başladığını hatırlatarak, "Kısa süre içerisinde üretimimizi artırdık. Üretimimizin yüzde 50'sini ihraç ediyoruz. 15 ülkeye ihracat yapıyoruz. Günlük 20 bin adet üretim yapıyoruz. Yeni yatırımımızla günde 100 bin adet üretime çıkacağız." dedi.

Yüksek, fuardan çok memnun olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlar fuarlara gelmeyi, ticaret yapmayı özlemişler. Yabancı müşteri sayısı çok fazla. Türk porseleni dünyada ciddi talep görüyor. Pandemiyle birlikte Çin'e karşı bir ön yargı oluştu. Ayrıca Çin'e karşı uygulanan kısıtlamalar ve kotalar da müşteriyi Türkiye'ye çekiyor. Türkiye, şu anda porselen sektöründe Avrupa'ya yakın, Çin'in daha kalitelisi diyebiliriz."