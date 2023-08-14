Dünyada nadir görülen bir hastalık olan Yürüyen Ceset Sendromu nedir?

Uluslararası Tıp Kütüphanesi'nde (National Library of Medicine) yer alan bir vakaya göre; ismi verilmeyen (sadece Bayan L olarak geçiyor) bir kadın öldüğünü, çürümüş et gibi koktuğunu ve morga götürülmesi gerektiğine inandığı için psikiyatri servisine kaldırıldı.

Hasta, tedavi sürecinden önce de antidepresan kullanıyordu ancak ne isimlerini ne de dozunu hatırlayamadığını bildirdi. Ayrıca tüm süreç boyunca izolasyondaydı, günün çoğunu yatakta geçiriyor ve kişisel temizliğini ve bakımını ihmal ediyordu.