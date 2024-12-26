Dünyaca ünlü yıldızlardan Noel kutlama paylaşımları

1990'lı yılların en ünlü modellerinden biri olan, şimdi TV'de yayınlanan yarışmaların aranan jüri üyesi olarak şöhretli hayatını sürdüren Heidi Klum, müzisyen eşi Tom Kaulitz, onun kardeşi Bill, önceki evliliklerinden olan dört çocuğu ve 20 yaşındaki kızı Leni'nin erkek arkadaşıyla Noel kutlaması için bir aradaydı.