82 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Anthony Hopkins, tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını sırasında Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

5 Oscar ödülüne sahip Hopkins, bir fotoğrafına yer verdiği paylaşımına, "Karantinada 170'inci günüm ve sanırım hâlâ aklım başımda" notunu düştü.

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