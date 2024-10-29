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        Haberler Magazin 'Dünya Varmış' filminin afişi yayımlandı

        'Dünya Varmış' filminin afişi yayımlandı

        22 Kasım'da vizyona girecek olan post-apokaliptik öğeler taşıyan macera ve komedi filmi 'Dünya Varmış'ın afişi yayımlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 14:31 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:31
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        Afişi yayımlandı
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        Yönetmenliğini Altın Portakal ödüllü Ali Adnan Özgür'ün üstlendiği 'Dünya Varmış' 22 Kasım'da vizyona girecek. Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun'nun paylaştığı film denenmemiş konseptiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Dünya üzerindeki tüm yaşamın sonunu getirecek olan salgının yayılmasının 24 saat öncesinde başlayan filmin afişi yayımlandı.

        ENGİN ALTAN DÜZYATAN, SARP BOZKURT, MELİSA ŞENOLSUN 22 KASIM'DA 'DÜNYA VARMIŞ' İLE SİNEMALARA GELİYOR

        Son yılların macera-komedi alanında en fantastik ve özgün konseptlerinden birine sahip olan filmin eğlenceli ve gizemli hikayesi seyircilere keyifli anlar yaşatacak. Macera komedi türünde; yenilikçi tarzı, çarpıcı görsel efektleri, fütüristtik atmosferli mekanları, geleceğin modasını yansıtan özel tasarım kostümleri ve dikkat çekici oyuncu kadrosuyla son zamanların en farklı filmi olan Dünya Varmış için 22 Kasım’a hazır olun.

        Senaryosunu Ali Adnan Özgür ve Sarp Bozkurt'un kaleme aldığı 'Dünya Varmış' filminde heyecan, arkadaşlık ve aşk üçgeninde gelişen olaylar gelecekten günümüze gelip beyaz perdeye yansıyacak.

        Her şeyi önceden bilen 'Kadimler' adında gizli bir oluşumun, seçilmiş kişilerden oluşan insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için inşa ettikleri sığınak otelde heyecan ve gizem dolu günler yaşanacak.

        'Dünya Varmış' 22 Kasım'da sinemalarda.

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        #Dünya Varmış

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