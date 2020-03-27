Koronavirüs tehdidi nedeniyle 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü, ilk kez fiilen kutlanamazken Çolpan İlhan - Sadri Alışık Tiyatrosu'nun oyuncuları, kutlamayı evlerinde çektikleri videolarla yaptı. Tiyatrocular, aynı zamanda 'evde kal, sağlıklı kal' çağrısında da bulundu.

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