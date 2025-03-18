Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Dünya Tiyatro Günü’nde ENKA Sanat'ta belgesel maratonu

        Dünya Tiyatro Günü’nde ENKA Sanat'ta belgesel maratonu

        Genco Erkal'ın otobiyografik nitelik taşıyan belgeseli "Genco", Yıldız Kenter'in kişiliğini, hayata ve tiyatroya bıraktığı izleri anlatan "Caniko" ve tiyatromuzun en önemli yönetmenlerinden Işıl Kasapoğlu'nun tiyatroyla tanıştığı ilk günden bugüne dek dopdolu geçen sanat hayatını anlatan "Anlatmadan Yapamam", belgeselleri ENKA Sanat'ın 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde kapsamındaki Belgesel Maratonu'nda ücretsiz olarak seyircilerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 00:07 Güncelleme: 18.03.2025 - 00:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya Tiyatro Günü'nde belgesel maratonu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ENKA Sanat, yapım sponsorluğunu üstlendiği tiyatromuzun en önemli isimlerinin belgesellerini 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Belgesel Maratonu kapsamında tiyatroseverlere ücretsiz olarak sunuyor. Belgesel Maratonu saat 17.00’de, Genco Erkal’ın otobiyografik nitelik taşıyan belgeseli Genco ile başlıyor. Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal’ın sanat hayatını ele alan belgesel, yalnızca bir sanatçının kariyerini değil, Türk tiyatrosunun da önemli ve büyük bir dönemini anı ve anekdotlarla aydınlatıyor.

        .png
        .png
        REKLAM

        Belgesel maratonunun saat 18.45’te gösterime sunulan ikinci belgeseli “Caniko”, ”Türk Tiyatrosunun Kutup Yıldızı” Yıldız Kenter’in kişiliğini, hayata ve tiyatroya bıraktığı izleri odak noktasına alıyor. İzleyicilere bir özel tiyatronun hangi koşullarda ayakta kaldığını, ülkenin değişen kültürel iklimini ve Kenter Tiyatrosu’nun tarihini de aktaran yapım, bugüne kadar gün ışığına çıkmamış çok sayıda fotoğraf ve kayıtla da farklı bir içerik sunuyor.

        Belgesel Maratonu kapsamında saat 21.00’de izlenebilecek son yapım “Anlatmadan Yapamam”, tiyatromuzun en önemli yönetmenlerinden Işıl Kasapoğlu’nun tiyatroyla tanıştığı ilk günden bugüne dek dopdolu geçen sanat hayatını ve yer yer özel hayatından kesitleri seyirciyle buluşturuyor.

        Genco

        Gösterim saati: 17.00 - 18.30

        Yapım: Porte Film Yönetmen: Selçuk Metin Senaryo: Genco Erkal Görüntü Yönetmeni Uğur İçbak

        REKLAM

        Caniko

        Gösterim saati: 18.45 - 20.45

        Yapım: Porte Film Yönetmen: Selçuk Metin Senaryo: Zeynep Miraç Danışman: Prof. Dr. Dikmen Gürün Görüntü Yönetmeni: Doğan Sarıgüzel Müzik: Murat Evgin Seslendiren:Ayça Bingöl

        Anlatmadan Yapamam

        Gösterim saati: 21.00 - 23.00

        Yapım: Porte Film Yönetmen: Selçuk Metin Danışman: Serkan Keskin Görüntü Yönetmeni: Emre Okur

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Dünya Tiyatro Günü
        #Enka Sanat
        #Yıldız Kenter
        #Genco Erkal
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milyonluk hırsızlık olayı
        Milyonluk hırsızlık olayı
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Erkan Kork ve 20 kişiye tutuklama
        Erkan Kork ve 20 kişiye tutuklama
        Kennedy suikastine ilişkin dosyalar yarın yayımlanacak
        Kennedy suikastine ilişkin dosyalar yarın yayımlanacak
        Beyaz Saray'dan Fransa açıklaması
        Beyaz Saray'dan Fransa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan İran'a uyarı: Sonu korkunç olacak
        Trump'tan İran'a uyarı: Sonu korkunç olacak
        G.Saray'dan Osimhen açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen açıklaması!
        Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar iddiası!
        Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar iddiası!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Spor yapan biri ne yemeli ne yememeli?
        Spor yapan biri ne yemeli ne yememeli?
        Soğuk ve yağışlı hava geliyor! Kış kaldığı yerden!
        Soğuk ve yağışlı hava geliyor! Kış kaldığı yerden!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!
        Habertürk Anasayfa