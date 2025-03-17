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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti - İş-Yaşam Haberleri

        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti

        Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2025'te küresel ekonominin yüzde 3,1 büyüyeceğini öngörürken, aynı yıl Türkiye'de ekonomik büyüme tahmini de yüzde 3,1 olarak açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 13:32 Güncelleme: 17.03.2025 - 15:59
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        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
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        Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Ekonomik Görünüm Raporu yayımlandı.

        OECD, ABD tarifelerinin etkisiyle küresel büyüme tahmini düşürdü. Buna göre OECD bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 0,1 aşağı yönlü revize ederek yüzde 3,1'e düşürürken, 2026'da küresel ekonomik büyümenin yüzde 3 olacağını öngördü.

        TÜRKİYE İÇİN 2025 BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELDİ

        OECD Türkiye için ise 2025 büyüme tahminini yükseltti.

        OECD, Türkiye ekonomisinin 2025 için büyüme tahminini 0.5 artırarak yüzde 2.6 seviyesinden yüzde 3.1'e yükseltti. 2026 için ise büyüme tahminini 0.1 düşürerek yüzde 3.9 olarak duyurdu.

        OECD, Türkiye'de bu yıl sonu enflasyonun ise yüzde 31,4 seviyesinde gerçekleşeceğini, 2026 sonunda enflasyonun yüzde 17,1'e gerileyeceğini tahmin etti.

        EURO BÖLGESİ'NDE YÜZDE 1, ABD'DE YÜZDE 2.2

        Öte yandan OECD, Euro Bölgesi'nde 2025'te yüzde 1, 2026'da ise yüzde 1.2 büyüme öngördü. ABD'de ise büyüme tahmini 2025'te yüzde 2.2, 2026'da ise yüzde 1.6 olarak duyuruldu.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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