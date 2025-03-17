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        Haberler Dünya Kennedy suikastine ilişkin dosyalar bugün yayımlanacak | Dış Haberler

        Kennedy suikastine ilişkin dosyalar yayımlanıyor

        35. ABD Başkanı olarak görev yapan ve bir suikast sonucu hayatını kaybeden John F. Kennedy'ye ilişkin dosyalar bugün yayımlanacak. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.03.2025 - 23:43 Güncelleme: 18.03.2025 - 01:01
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        Kennedy suikastine ilişkin dosyalar yayımlanıyor
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        35. ABD Başkanı olarak görev yapan ve bir suikast ile hayatını kaybeden John F. Kennedy'ye ilişkin dosyalar bugün yayımlanacak.

        Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

        Trump, insanların on yıllardır beklediği belgelerin nihayet yayımlanacağını ve bu konuda ilgili yetkililere talimat verdiğini duyurdu.

        Trump, "Muazzam miktarda belgemiz var. Çok fazla okunacak şey var. Hiçbir şeyi sansürleyeceğimizi sanmıyorum. Sadece sansürlemeyin dedim. Sansürleyemezsiniz. JFK dosyalarını yayımlayacağız." ifadelerini kullandı.

        Yaklaşık 80 bin sayfa belgenin yayımlanacağı bilgisini paylaşan Trump, gazetecilere, "Kendi değerlendirmenizi yapacaksınız." diye konuştu.

        John F. Kennedy, 22 Kasım 1963 yılında ABD'nin Dallas şehrinde suikasta uğrayarak hayatını kaybetmişti.

        Kennedy'nin katili ise Lee Harvey Oswald olarak açıklanmıştı. Bahriyeli olan Oswald, görevinden ayrıldıktan sonra Sovyetler Birliği'ne iltica etti. Daha sonra ABD'ye dönen Harvey Oswald, Kennedy'i üstü açık arabanın içinde yoldan geçerken vurdu. Kennedy, vurulduktan yarım saat kadar sonra yaşamını yitirdi.

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