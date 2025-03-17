HEM SOĞUK HEM YAĞMUR GELİYOR! Kuzeyden soğuk ve yağışlı hava geliyor! Kış kaldığı yerden! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

HEM SOĞUK HEM YAĞMUR GELİYOR! Kuzeyden soğuk ve yağışlı hava geliyor! Kış kaldığı yerden! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

Türkiye genelinde orta enlemlerden kopup gelen sıcak havalar hakimiyetini sürdürürken, ülkede bir mart günü ölçülmüş en yüksek sıcaklık rekorları kırıldı.

Doğu Akdeniz, Ege, Trakya ve İç Anadolu’da çeşitli istasyonlar gölgede 34°C sıcaklığa ulaştı. Rekor kırmayan yerlerde ise son 40-50 yılın en sıcak mart günleri yaşandı. Bu durum insan sağlığı, tarım, doğadaki çeşitli dengeler ile denizlerimizi de etkiliyor.

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Mevsim normalleri dediğimiz uzun yıllar ortalamalarını yer yer 20°C aşan bu sıcaklar, bu geceden itibaren yerini bu kez kuzeyden gelen soğuk havaya bırakıyor. Önce Trakya’da ve İstanbul çevresinde yağmur ile başlayan hava, hafta ortası artık tamamen bir kış havasına bürünüyor ve kar yağışlarıyla Anadolu beyazlayacak görünüyor.

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Ankara’da 18 Mart Salı gecesi, 19 Mart Çarşamba öğle saatleri ile 20 Mart Perşembe yine öğle saatleri kar yağma ihtimali var. Başkentte özellikle yarın gece bir ince örtü oluşabilir. Salı gecesi ve çarşamba sabahı yollarda olacaklar, bu sıcak havaların ardından beyazlamış ve kaygan zeminde çok dikkatli olmalı. Tıpkı şubat ayında olduğu gibi Anadolu’da sıcaklıklar 0°C’nin altına düşüyor. Karadeniz’in iç kesimleri, Niğde-Afyon-Manisa gibi merkezler ile Doğu Anadolu geneli en soğuk kesimler olacak. Bu alanlarda zirai don riski var ve maalesef yeni rekolte kayıpları yolda görünüyor.

İstanbul’da salı akşamı ile perşembe akşamı arasındaki 48 saat içinde bir miktar kar yağabilir. Bu kar şehrin yüksek kesimlerinde dahi örtü yapamayacak gibi duruyor, yine de bazen beklentilerin üstünde kar bırakan yağış bantları gelişebiliyor. Şimdilik çoğumuzun görme ihtimalinin düşük olduğu bir kar havası, İstanbul’a da yaklaşıyor diyebiliriz.

İzmir’de yaz havası devam ediyor, yarından itibaren kıyı Ege ve kıyı Akdeniz, kuzeyden gelecek soğuk havanın etkisine girecek. İzmir’de sıcaklıklar 25°C’lerden 19 Mart Perşembe olduğunda 10°C’ye kadar düşmüş olur.

Antalya ve Kıbrıs çevresinde çarşamba akşamı ile perşembe öğle arasında kuvvetli fırtına bekliyoruz, deniz üzerinde kuzey-kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgar, 70 km/saat’i aşabilir.

Yaklaşan hava değişimi ile batı bölgeler için 3 günlük kış havası yaşanacak, bu hızlı yer değişim kuvvetli fırtınayla olacağı için deniz ve hava ulaşımı aksayacaktır. 18-19 Mart tarihlerinde özellikle Marmara’da yolculuk yapacakların hava uyarılarını ve olası yolculuk iptallerini yakından takip etmesinde yarar var. Rüzgarlı şehirlerde ağaçlar dallarından ayrılmak, yeni mevsime hazırlanmak isteyecektir. Zayıf ve yaşlı ağaçların devrilebileceğini hatırlayalım. Kuvvetli rüzgar nedeniyle esnaf da önlem almalı, uçuşabilecek tabelalara dikkat. Bir bahar fırtınası yaklaşıyor, kurak topraklarımıza biraz su geliyor. Hep İstanbul’u konuştuğumuz sanılmasın, gözümüz Ankara’nın yüzde 25’e dayanan ortalama su doluluklarında, su verilemediği için ekim yapılamayan, hayvancılığı sınırlanan ve limitlerle izin verilen Anadolu’da. Orta Anadolu’daki son 10 yılın en kurak mevsimi, üreticiyi ve dolayısıyla tüketici olarak bizleri yakından ilgilendiriyor ve şu son gelişmeler, kışın kar açısından kurak geçmesi hepimizi olumsuz etkiliyor. Bu geceden sonra beklediğimiz 3-4 günlük kış havası tüm şehirlerde zorlayıcı olacaktır, rüzgarlı ve soğuk havaya uygun kıyafetler tercih edelim. Sıcaklıkların bu kadar geniş aralıkta salınması, canlıların sağlığını da zorluyor. Tarihin en sıcak mart ayında birden kışa dönecek havalara her anlamda hazır olalım. Fotoğraflar: İHA