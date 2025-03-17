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        Haberler Dünya Trump: Daha büyük güçle karşılık verilecek | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan İran'a uyarı: Sonu korkunç olacak

        ABD Başkanı Donald Trump, Husilerle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Trump "Misillemelere büyük bir güçle karşılık verilecek." derken, Husilerin gerçekleştirdiği saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu. Trump, İran'ın Husilere silah sağladığını ifade etti ve "Sonuçları korkunç olacak." diyerek Husilere ve İran'a uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 18:36 Güncelleme: 17.03.2025 - 20:39
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        Trump'tan İran'a uyarı: Sonu korkunç olacak
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        ABD Başkanı Donald Trump, Husilerle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

        Trump "Misillemelere büyük bir güçle karşılık verilecek." diyerek Husileri uyarırken, İran'ın da sorumlu tutulacağını ve sonuçlarına katlanacağını açıkladı.

        İran'ın 'masum kurban' rolünü oynadığını iddia eden Trump, İran'ın Husiler üzerindeki etkisini kaybetmediğini ifade ederken, Husilere silah sağladığını ve saldırıları yönettiğini belirtti.

        Trump açıklamasında saldırıların sonuçlarının korkunç olacağını ifade ederken, Husilerin Yemen halkı tarafından sevilmediğini iddia etti.

        Beyaz Saray ise "İran'a mesajımız, Başkan Trump'ı ciddiye almaları." diyerek uyarıları yineledi.

        KIZILDENİZ'DE KARŞILIKLI SALDIRILAR

        ABD Donanmasına bağlı USS Harry S. Truman uçak gemisi, Husiler tarafından hedef alınmış, gemide hasar ya da zayiat olup olmadığına ilişkin net bir bilgi paylaşılmamıştı.

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        ABD ise cumartesi gününden beri Husilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Saldırılar, hava ve deniz kuvvetlerinin koordinasyonunda gerçekleşiyor.

        Husiler, gerilime gerilimle karşılık vereceklerini ifade ederek, ABD saldırılarına yanıt vereceklerini bildirdi.

        HUSİLER İLE İSRAİL ARASINDAKİ GERİLİM

        Husiler geçtiğimiz yıldan beri, Gazze'ye destek olma iddiasıyla İsrail'e çok sayıda saldırı düzenledi. Saldırılarda insansız hava araçları ve hipersonik balistik füzeler kullanıldı.

        İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes ile birlikte saldırılar dursa da Kızıldeniz çevresinde ABD Donanması ile Husiler arasındaki gerilim sürüyordu.

        Husiler geçtiğimiz haftalarda ABD'ye ait MQ-Reaper-9 tipi bir insansız hava aracını düşürdüklerini duyurmuştu.

        HUSİLERİN GEMİLERE YÖNELİK SALDIRILARI

        Husiler ayrıca İsrail ve ABD ile irtibatlı gördükleri gemilere yönelik saldırılar düzenliyordu.

        Trump da bu saldırılara değinerek, deniz ticaretinin önemine vurgu yaptı ve "Husilerin ABD gemilerine yönelik saldırılarına tahammül edilmeyecek." dedi.

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