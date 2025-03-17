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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Osimhen açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Osimhen açıklaması!

        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, kiralık gelen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 20:55 Güncelleme: 17.03.2025 - 20:55
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        • 1

          Galatasaray'da gündemin önemli maddelerinden biri Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'in geleceğinin ne olacağı...

        • 2

          Sarı-kırmızılılardan Osimhen'le ilgili yeni bir açıklama geldi. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, golcü futbolcuyla ilgili konuştu.

        • 3

          "ALMAMIZ HAYAL DEĞİL"

          Kavukcu, "Victor Osimhen'in kalmasını istiyoruz, kendisiyle konuştuk. Osimhen, Nisan ayında kararını bize bildirecek. Dünyanın 5 büyük takımı ilgileniyor. Victor Osimhen'i almamız hayal değil. Gözümüzde büyütmeyelim." ifadelerini kullandı.

        • 4

          OSIMHEN NE DEMİŞTİ?

          Osimhen, Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçın ardından geleceği ve hakkındaki Barcelona iddiaları için, "Sezon sonuna kadar buradayım ve bu takımın oyuncusuyum. Okan hocam ve başkanla sezon sonunda konuşma yapacağız. Şu anda bu kulübe çok saygı duyuyorum ve burayı çok seviyorum. Burada çok mutluyum...

        • 5

          ...Ailem de çok mutlu. Burada bir düzenim var. Burası Türkiye'nin en büyük kulübü. Dünyanın da en büyük kulüplerinden biri. Bence doğru yolda ilerliyoruz. Başkanımızın desteğiyle her şeyi doğru yapmaya çalışıyoruz. Ben de gollerimle ve asistlerimle takıma katkı sağlamaya çalışıyorum." demişti.

        • 6

          Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan Osimhen, 26 gol attı ve 5 asist yaptı.

        • 7
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