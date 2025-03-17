Eski sağlıklı ve gür saçlarına kavuşmak isteyen kişilerin saç ektirmek için karşılaması gereken şartlar nelerdir?

Eski sağlıklı ve gür saçlarına kavuşmak isteyen kişilerin saç ektirmek için karşılaması gereken şartlar nelerdir?

Çeşitli nedenlerden kaynaklanan saç dökülmesi ve kellik sorunu yaşayan bireyler için modern tıbbın sunduğu bir tedavi yöntemi olan saç ekimi tekniği, son yıllarda gelişmesiyle birlikte talepte artmıştır. Kellik sorununu çözmek için saç ektirmenin şartları nelerdir? Detaylar haberimizde...

SAÇ EKİMİNİN TANIMI

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Saç ekimi, saç dökülmesi yaşayan bireylere, dökülen veya seyrelmiş bölgelerini yeniden saçlandırmak için uygulanan cerrahi bir işlemdir. Saç ekimi sırasında, bireylerde saç dökülmesi olmayan bir bölgeden alınan sağlıklı saç kökleri, saçsız veya seyrekleşmiş alana nakledilir.

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SAÇ EKİMİ NEDEN YAPILIR?

Saç ekimi, genellikle saç dökülmesi veya seyrelmesi yaşayan bireylerde kaybolan saçların doğal ve kalıcı bir şekilde geri kazanılması amacıyla yapılır. Saç dökülmesi, genetik yatkınlık, hormonal değişiklikler, stres, yaşlanma veya çeşitli sağlık sorunları nedeniyle ortaya çıkabilir ve kişinin özgüvenini olumsuz etkileyebilir. Saç ekimi, saçsız bölgeleri yeniden saçlandırarak daha genç ve doğal bir görünüm kazandırmayı hedefler.

Saç ekimi yaptırma nedenleri arasında şunlar yer alır:

- Saç dökülmesinin ileri seviyeye ulaşması,

- Genetik faktörlere bağlı saç kaybı,

- Geçirilen bir travma veya kaza sonucu saç kaybı,

- Saçkıran gibi cilt rahatsızlıklarının neden olduğu saç kaybı,

- Hormonal değişimlerden kaynaklanan saç seyrelmesi,

- Estetik açıdan daha genç ve dolgun bir görünüm elde etme isteği,

- Kellik nedeniyle yaşanan özgüven kaybı,

- Saç dökülmesi nedeniyle sosyal hayatta yaşanan olumsuzluklar,

- Kozmetik ürünlerin etkisiz kalması ve kalıcı bir çözüm arayışı.

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SAÇLAR NEDEN DÖKÜLÜR?

Hormon bozukluğu, mevsimsel döngüler, demir veya vitamin eksikliği, genetik yatkınlık gibi çeşitli sebepler dolayısıyla saçlar dökülebilir. Yetişkin bireylerde günde yaklaşık 50-100 adet tel dökülmesi normal kabul edilmektedir. Belirli bir doğal döngüye sahip olan saç telleri her 4-6 yılda bir kendiliğinden dökülür ve akabinde saç köklerinden daha sağlıklı saçlar çıkar. Fakat, sürekli ve fazlaca dökülen saçlar ciddi birtakım hastalıkların habercisi olabilir.

Aynı zamanda, kadın ve erkeklerde saç dökülmesinin nedenleri farklılık gösterebilmektedir. Erkeklerde, genellikle genetik faktörler ergenlik sonrası saç dökülmesinde rol oynamaktadır. Kadınlarda ise kronik stres, hormon bozuklukları, dengesiz beslenme, çeşitli deri problemleri, kullanılan kozmetik ürünler ve birtakım ilaçlar saç dökülmelerine neden olabilmektedir. Doğum, emzirme ve menopoz dönemlerinde kadınlarda saç dökülmesinde artış görülebilmektedir. REKLAM SAÇ EKİMİ KİMLER İÇİN UYGUNDUR? Saç ekimi, saç dökülmesi yaşayan ve donör bölgesinde yeterli saç köküne sahip olan kişiler için uygundur. Erkek tipi kellik (androgenetik alopesi), yanık veya travmaya bağlı saç kaybı, saçkıran gibi durumlarda tercih edilebilir. Genel sağlık durumu iyi olan, kronik hastalığı kontrol altında tutulan ve saç ekimi için yeterli deri elastikiyetine sahip bireyler bu işlemi yaptırabilir. Ancak ileri evre diyabet, kan pıhtılaşma bozukluğu veya aktif saç hastalığı olanlar için doktor onayı gereklidir. SAÇ EKİMİ İÇİN ARANAN KRİTERLER NELERDİR? 1. Yeterli donör alanı bulunması: Ense bölgesi veya vücudun diğer bölgelerinde yeterli miktarda sağlıklı saç kökünün olması gerekir. 2. Saç dökülmesinin tamamlanmış veya stabil hale gelmiş olması: Devam eden saç dökülmesi, ekim sonrası dengesiz bir görünüm oluşturabilir. 3. Genel sağlık durumunun iyi olması: Diyabet, kalp hastalıkları veya kan pıhtılaşma bozuklukları gibi kronik hastalıkları olan kişiler doktor onayı almalıdır. 4. Gerçekçi beklentilere sahip olmak: Saç ekimi, tamamen eski saç yoğunluğunu geri kazandırmaz; doğal ve uygun bir dolgunluk sağlamayı amaçlar. REKLAM 5. Baş bölgesinde ciddi bir deri hastalığının olmaması: Egzama, sedef hastalığı veya aktif enfeksiyonlar, saç ekimi başarısını olumsuz etkileyebilir. 6. Yaş faktörü: Genellikle 25 yaş ve üzeri bireyler için önerilir, çünkü bu yaşa kadar saç dökülme süreci daha net şekillenmiş olur. 7. Sigara ve alkol kullanımının kontrol altında olması: Sigara ve aşırı alkol kullanımı, iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilir. 8. Saç tipi ve kalitesinin uygun olması: Kalın telli ve yoğun saçlar, ekim sonrası daha iyi sonuç verebilir.

SAÇ EKİMİ SONRASI NEDEN DÖKÜLME OLUR? Saç ekimi prosedürünün uygulanmasından birkaç hafta sonra ekilen saçlar dökülecektir. Bu normal ve beklenen bir durumdur. Yerlerine oturup kan ile beslenmeye çalışan saç kökleri bir süreliğine fazla yüklerini bırakır. Dökülen saçlar 3-4 ay sonra tekrar uzar. REKLAM Bu geçici dökülmeden sonra ekilen saçlar arasında kökleri yeterli derecede beslenebilenler tamamen yerlerine oturacak ve normal şekilde çalışacaktır. Ancak aynı bölgede halihazırda var olan orijinal saçlar zamanla dökülmeye devam edebilir ve tekrar saç yoğunluğunun azalması nedeniyle ileride yeni bir saç ekimi prosedürünün uygulanması planlanabilir. Saç dökülmesi ameliyattan sonra aşamalı olarak devam edebilir. Yeni saç çizgisi bölgesinde doğal olmayan bir görünüm oluşursa ileride başka cerrahi işlemler uygulanabilir. SAÇ DÖKÜLMESİ TEDAVİLERİ NELERDİR? 1. MEZOTERAPİ Saç dökülmesini durduran, ince ve zayıf saçları güçlendiren, saçın eski haline dönmesine yardımcı olan ve saç büyümesini destekleyen bir tedavidir. Saç derisine vitamin, mineral ve proteinden oluşan bir ilacın verilmesi ile uygulanır. Kafa derisindeki kan dolaşımını aktive eden bu yöntem saçların daha iyi beslenmesini sağlayarak saç dökülmesini hafifletir ve sağlıklı büyüme sağlar. Tedavinin seans sayısı saç durumuna göre değiştiği için bir seanstan fazla işleme gerek olup olmadığı hekim tarafından belirlenir. Kadınlarda ve erkeklerde başarıyla uygulanan bir yöntemdir. 2. PRR PRP uygulaması trombositten zengin plazmanın vücuda enjekte edilmesi işlemidir. Hastanın kendi vücudundan alınan kan, PRP (trombositten zengin plazma) elde etmek için santrifüjlenir. PRP, enjekte edilmeden önce vitamin, mineral ve proteinlerle zenginleştirilerek kafa derisine enjekte edilir.PRP işlemi; saç dökülmesini durdurmayı, ince ve zayıf saçları güçlendirmeyi amaçlar. Hastanın kaç seansa ihtiyacının olacağı hekim tarafından belirlenir. Görsel Kaynak: istockphoto/shutterstock 7 farklı egzama türü hangileri? Kepek neden oluşur, nasıl geçer?