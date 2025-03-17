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        Haberler Dünya Beyaz Saray'dan Fransa açıklaması | Dış Haberler

        Beyaz Saray: Fransızlar bizim sayemizde Almanca konuşmuyor

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Leavitt, Avrupa Parlementosundaki Fransız bir üyenin ABD'ye yönelttiği eleştiriye ilişkin soruya "Fransızlar Almanca konuşmuyorsa bu ABD'nin sayesindedir" diyerek II. Dünya Savaşı'ndaki ABD etkisini işaret etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 21:02 Güncelleme: 17.03.2025 - 21:20
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        Beyaz Saray'dan Fransa açıklaması
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        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Leavitt, bir gazetecinin Avrupa Parlementosundaki Fransız bir üyesinin ABD'ye yönelik eleştirilerine ilişkin sorulan soruya yanıt verdi.

        Fransız üyenin, ABD'nin Özgürlük Heykeli'ni temsil eden değerlere artık bağlı olmadığına dair yaptığı eleştiriye sert yanıt veren Leavitt "Adı bilinmeyen, düşük seviyedeki Fransız politikacıya şunu hatırlatmak isterim; Fransızlar Almanca konuşmuyorsa bu ABD sayesindedir. Minnettar olmalılıar." dedi.

        Leavitt, İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin desteğiyle birlikte Fransa'nın Nazilerden kurtarılmasına gönderme yapmış oldu.

        Fransa'nın kurtuluşuna zemin hazırlayan Normandiya Çıkarması 1944'te gerçekleşirken, harekâta ABD askerlerinin yanı sıra Fransız, İngiliz ve Kanadalı askerler de katıldı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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