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        Haberler Gündem Güncel Yasa dışı bahiste Erkan Kork ve 20 kişiye tutuklama, 31 adli kontrol kararı | Son dakika haberleri

        Yasa dışı bahiste Erkan Kork ve 20 kişiye tutuklama, 31 adli kontrol kararı

        İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber Tv'nin de aralarında olduğu 23 şirkete el konulurken, örgüt lideri Erkan Kork'un da aralarında olduğu 21 kişiye tutuklama kararı çıktı. 31 kişiye ise adli kontrol kararı çıktı

        Giriş: 17.03.2025 - 09:31 Güncelleme: 17.03.2025 - 21:49
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        Erkan Kork ve 20 kişiye tutuklama
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        Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber Tv'nin de aralarında olduğu 23 şirkete el konulurken, örgüt lideri Erkan Kork'un da aralarında olduğu 21 şüpheli tutuklandı. 31 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı

        Erkan Kork
        Erkan Kork

        AA'nın haberine göre "Payfix" isimli ödeme kuruluşu üzerinden yurt dışındaki yasa dışı bahis sitelerinin Türkiye'de faaliyet göstermesini sağladıkları ve bu yöntemle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 52 şüpheliden 21'i tutuklandı.

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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 Mart'ta düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Aralarında "Payfix" isimli ödeme kuruluşunun sahibi ve yetkilisi Erkan Kork'un da bulunduğu 52 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

        Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden örgüt elebaşı Erkan Kork'un aralarında olduğu 31'i "spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etmek", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" suçlarından tutuklama talebiyle, 21 şüpheli de adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Erkan Kork'un da bulunduğu 21 şüphelinin tutuklanmasına, 31 şüphelinin ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada "Payfix" isimli ödeme kuruluşunun sahibi ve yetkilisi Erkan Kork'un, 2014'ten itibaren bu firma içindeki yazılımlarla yasa dışı bahis panellerini Payfix finansal yazılım sistemine entegre ederek yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye'de faaliyet göstermesine imkan sağladığı belirlenmişti.

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        Şüpheli Erkan Kork'un finansal sisteme "Troyin Bilişim" isimli şirketle girdiği ve planlı şekilde Türkiye'de yasa dışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmelerle yoğun temasta bulunduğu anlaşılan soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyeti yürüten yapılar üzerinden haksız kazanç ve suçtan elde ettiği gelirlerle örgütsel sistem oluşturarak "Payfix"i kurduğu saptanmıştı.

        Soruşturmada tespit edilen 59 şüphelinin özellikle "Payfix" isimli ödeme kuruluşunun hizmet altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para gönderme ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdikleri, üçüncü kişiler adına sahte "Payfix" hesap cüzdanları oluşturdukları, bahisten elde edilen gelirleri bu sahte hesaplarda dolaştırarak maskeleme işlemi yaptıkları tespit edilmişti.

        "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "7258 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturmada, savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonda 52 şüpheli yakalanmıştı.

        Örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Erkan Kork'a ait Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde yer alan "Flash Haber TV" isimli televizyon kanalına da bağlı bulunduğu şirketle beraber el konulmuştu.

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