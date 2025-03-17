Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
Galatasaray'da Victor Osimhen rüzgarı esmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Avrupa'nın devlerini peşine takarken Nijeryalı golcü Galatasaray'a 'Benden haber bekleyin' dedi
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Galatasaray'ın bu yaz sürpriz şekilde kadrosuna kattığı Victor Osimhen atmaya devam ediyor.
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Sarı-kırmızılıları hücum hattında sırtlayan Nijeryalı yıldız gösterdiği performansla Avrupa’nın devlerini de peşine takıyor.
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Manchester United, Arsenal ve Juventus’un ilgilendiği Osimhen için Galatasaray da kolları sıvamış durumda.
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Sarı-kırmızılı kulüp, 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli bulunan Osimhen için bir süredir kaynak arayışındaydı.
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Devre arasında Osimhen’e gelen teklifler sonrasında Nijeryalı futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirildi.
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26 yaşındaki golcü sezonu Galatasaray’da tamamlayacağını ve hiçbir kulüple sezon bitene kadar görüşmeyeceğini bir kez daha net bir dille ifade etti.
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Galatasaraylı idareciler, Osimhen’e Türkiye’de mutlu olup olmadığını; kariyerine Galatasaray’da devam etmek isteyip istemeyeceğini sordu.
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İlk zamanlar Belçika’dan sonra en çok Türkiye’de mutlu olduğunu ifade eden Nijeryalı yıldız İstanbul’da yaşamak kadar Galatasaray’da oynamaktan da duyduğu memnuniyeti dile getirince işler boyut değiştirmeye başladı.
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Galatasaray geçen günlerde Osimhen ile bir kez daha transfer için fikir alış verişinde bulundu.
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26 yaşındaki santrfor sarı-kırmızılı idarecilere "Napoli ile masaya şimdi oturmayın. Sezon sonunu bekleyin, ben de onlara fikrimi söyleyeceğim" diyerek transfere yeşil ışık yaktı.
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Galatasaray, Osimhen’in Türkiye’de mutlu olması faktörünü de kullanarak Nijeryalı golcüyü 75 milyon Euro’dan daha düşük bir bedele transfer etmenin hesaplarını yapıyor.
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Sarı-kırmızılı kulüpte taraftarlar, Osimhen'in bonservisi alınması için başlatılacak kampanyada bağış yapmaya da hazır.
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