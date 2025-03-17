Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı! - Futbol Haberleri

Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı! - Futbol Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 28. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak yayınladı.

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GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇINDA G.SARAY'IN KAZANDIĞI PENALTI

VAR: "Ozan potansiyel elle oynama için penaltı için sahada inceleme yapacağız. Ozan, sana temas noktasını göstereceğiz. Kol vücuttan uzak."

Hakem Ozan Ergün: "Tamam, görüyorum. Döngüye alabilir misin? Elleri omzunun yukarısında ve penaltı veriyorum. Kart yok."

VAR: "Evet, anlaşıldı kartsız penaltı."

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KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA MELİH BOSTAN'IN KIRMIZI KARTI VAR: "Ali, sana sahada inceleme tavsiye ediyorum potansiyel kırmızı kart için lütfen bir bak. Sahada inceleme. 91 numaranın müdahalesini göreceksin." Hakem Ali Şansalan: "Tamam gördüm." VAR: "Temas noktası burası mı? Aç, bileğin yukarısından başlar. Yüksek şiddet." Ali Şansalan: "Temas noktasında durdur. Tamam, oynat, oynat" VAR: "Bunu görüyorsun, bu temas noktasının açık bir görüntüsü." Ali Şansalan: "Oynat. Sarı kart iptal."

- Kasımpaşa - Alanyaspor maçının 77. dakikasında ev sahibinin Can Keleş ile bulduğu gol sonrası hakem Halil Umut Meler, pozisyonu izlemek üzere kenara geldi. Atak başlangıcında orta sahada elle oynama belirleyen Meler, golü iptal etti. - Göztepe - Eyüpspor mücadelesinin 67. dakikasında ev sahibi atağı sonrası Yasin Kol, VAR’dan ‘elle oynama’ uyarısı aldı. Juan’ın şutunda Ruben Vezo’nun elinin vücudun dışında olduğunu belirten Kol, sahaya dönerek sarı-kırmızılılar lehine penaltı verdi.