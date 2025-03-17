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        Haberler Gündem Milyonluk hırsızlık olayı: Bir ay sonra fark edildi! Son Osmanlı torunlarından Mesude Evliyazade soyuldu - Öne çıkan haberler

        Son Osmanlı torunlarından Mesude Evliyazade soyuldu

        Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in torunlarından Mesude Evliyazade, Sarıyer'deki lüks evine yatılı olarak aldığı 43 yaşındaki çalışanı T.C. tarafından soyuldu. Milyonlarca liralık mücevherlerinin yer aldığı birçok değerli parçanın çalındığını fark eden Evliyazade, şikayetçi oldu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, T.C. ile çalıntı değerli eşyaları sattığı belirlenen kızı gözaltına alındı. Soruşturmanın ardından T.Ç. tutuklanırken S.N.Ş. adlı şüpheli de Adli Knotrol Şartı ile serbest bırakıldı. Mustafa Şekeroğlu'nun haberi

        Giriş: 17.03.2025 - 23:17 Güncelleme: 17.03.2025 - 23:21
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        Milyonluk hırsızlık olayı
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        Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin’in torunlarından ve avukat kimliği ile de bilinen Mesude Evliyazade hırsız kurbanı oldu.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu(nun haberine göre Mesude Evliyazade, güvendiği bir ajans aracılığıyla 4 Şubat 2025 günü evine yatılı yardımcı aldı. Ancak kısa süre sonra kıyafetlerinin, çantalarının ve ayakkabılarının kaybolduğunu fark etti. Yardımcı, yaptığı hırsızlıkların fark edilmediğini düşünerek bu kez daha büyük bir vurguna yöneldi.

        OSMANLI MİRASI MÜCEVHERLER ÇALINDI

        Hırsızlık planını büyüten yardımcı, bu kez de Osmanlı’dan kalan tarihi mücevherlere de göz dikti. Bunun üzerine 11 Milyon 650 Bin TL değerinde 1 adet Ulviye Sultandan kalma pırlanta işlemeli altın bilezik (6 Milyon TL değerinde), 2 adet yüzük 1 adet küpe, çanta ve giyim eşyalar çalındı.

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        HIRSIZLIK BİR AY SONRA FARK EDİLDİ

        Evliyazade, evindeki değerli eşyaların eksildiğini fark ettikten sonra durumu polise bildirdi. Olay üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen çalışma kapsamında şüpheli T.C.’nin çaldığı eşyaları kızı S.N.Ş.’nin sattığı belirlendi.

        TUTUKLANDI

        Yapılan çalışmalarda şüphelinin güvenlik kamera görüntüleri elde edildi. Elde edilen bilgilerin ardından T.Ç. ile kızı S.N.Ş. adlı kızı düzenlenen operasyonla yakalandı. İkametten çalınan 79 parça çanta giyim ve ev eşyası T.Ç. isimli şahıs ile yapılan mülakatlar sonucu ele geçirildi. 20 parça giyim ve çanta eşyaları İzmir ilinde ele geçirdi. Soruşturmanın ardından T.Ç. tutuklanırken S.N.Ş. adlı şüpheli de Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakıldı.

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        #Mesude Evliyazade
        #haberler
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