Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi! İşte o sıralama...
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında lider Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Zirve yarışındaki bir diğer takım Fenerbahçe ise evinde Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe'nin maç eksiğiyle birlikte zirvede puan farkı 9 oldu. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte yeni sıralama...
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Trendyol Süper Lig'de 28. hafta geride kalırken, lider Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 9 oldu.
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Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.
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İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...
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19- ADANA DEMİRSPOR: 5 PUAN
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18- HATAYSPOR: 19 PUAN
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17- SİVASSPOR: 37 PUAN
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16- KAYSERİSPOR: 38 PUAN
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15- BODRUM FK: 38 PUAN
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14- ALANYASPOR: 42 PUAN
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13- KONYASPOR: 44 PUAN
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12- ÇAYKUR RİZESPOR: 45 PUAN
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11- ANTALYASPOR: 46 PUAN
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10- KASIMPAŞA: 48 PUAN
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9- GÖZTEPE: 49 PUAN
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8- BAŞAKŞEHİR: 50 PUAN
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7- TRABZONSPOR: 50 PUAN
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6- GAZİANTEP FK: 51 PUAN
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5- EYÜPSPOR: 56 PUAN
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4- BEŞİKTAŞ: 62 PUAN
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3- SAMSUNSPOR: 64 PUAN
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2- FENERBAHÇE: 88 PUAN
Şampiyonluk ihtimali %9,6
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1- GALATASARAY: 93 PUAN
Şampiyonluk ihtimali %90,4