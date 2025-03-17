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        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi! İşte o sıralama... - Galatasaray Haberleri

        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi! İşte o sıralama...

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında lider Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Zirve yarışındaki bir diğer takım Fenerbahçe ise evinde Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe'nin maç eksiğiyle birlikte zirvede puan farkı 9 oldu. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte yeni sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 11:13 Güncelleme: 17.03.2025 - 11:18
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'de 28. hafta geride kalırken, lider Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 9 oldu.

        • 2

          Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.

        • 3

          İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...

        • 4

          19- ADANA DEMİRSPOR: 5 PUAN

        • 5

          18- HATAYSPOR: 19 PUAN

        • 6

          17- SİVASSPOR: 37 PUAN

        • 7

          16- KAYSERİSPOR: 38 PUAN

        • 8

          15- BODRUM FK: 38 PUAN

        • 9

          14- ALANYASPOR: 42 PUAN

        • 10

          13- KONYASPOR: 44 PUAN

        • 11

          12- ÇAYKUR RİZESPOR: 45 PUAN

        • 12

          11- ANTALYASPOR: 46 PUAN

        • 13

          10- KASIMPAŞA: 48 PUAN

        • 14

          9- GÖZTEPE: 49 PUAN

        • 15

          8- BAŞAKŞEHİR: 50 PUAN

        • 16

          7- TRABZONSPOR: 50 PUAN

        • 17

          6- GAZİANTEP FK: 51 PUAN

        • 18

          5- EYÜPSPOR: 56 PUAN

        • 19

          4- BEŞİKTAŞ: 62 PUAN

        • 20

          3- SAMSUNSPOR: 64 PUAN

        • 21

          2- FENERBAHÇE: 88 PUAN

          Şampiyonluk ihtimali %9,6

        • 22

          1- GALATASARAY: 93 PUAN

          Şampiyonluk ihtimali %90,4

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