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        Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar iddiası!

        İstanbul Sarıyer'de dün gece tarihi topçu karakolundaki yangının izinsiz yapılan klip çekimi sonrasında çıktığı belirlendi. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 17:40 Güncelleme: 17.03.2025 - 17:40
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        Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar iddiası!
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        Sarıyer'de tarihi topçu karakolundaki yangının klip çekimi sonrasında çıktığı öğrenildi.

        DHA'nın haberine göre klip çekimini yaptığı anlaşılan Barış Koçak ve yanındaki 10 kişi gözaltına alındı.

        Yangın, saat 00.15 sıralarında Büyükdere Mahallesi Topçu Karakolu Sokak'ta bulunan eski karakol olduğu öğrenilen 3 katlı ahşap binada çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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        Alev alev yanan binada hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri dar sokaklar ve hatalı park eden araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiye ekipleri adrese ulaşarak müdahaleye başlarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bina kullanılamaz hale geldi.

        10 GÖZALTI

        Yapılan çalışmalarda yangın öncesine 11 kişilik ekibin binada izinsiz klip çekimi yaptığı ve bu sırada içtikleri sigarayı ahşap binanın içine attıkları için yangın çıktığı belirlendi. Klip çekimi yaptığı anlaşılan Barış Koçak ve yanındaki 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri emniyette devam ediyor.

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        #Barış Koçak
        #son dakika
        #topçu karakolu
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