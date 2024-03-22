DÜNYA SU GÜNÜ MESAJLARI!

Dünyamızda her gün Tuz Gölü büyüklüğünde bir alan çölleşiyor. Akarsular göller ve su kaynaklarımız kirleniyor. Önümüzdeki yüzyılın en büyük sorunu su olacak. Su hayattır, hayatımıza sahip çıkalım. 22 Mart Dünya Su Günü kutlu olsun.

22 Mart Dünya Su Gününüz Kutlu Olsun Damlacık Tükenen temiz su kaynaklarına dem vurmak için birleşmiş milletler tarafından 1993’ten beri her sene tüm Dünyada kutlanıyor.

Geleceğimiz için doğal kaynaklarımızı israf etmemeli, su tasarrufu ile doğayı korumalıyız... Su Hakkı, vazgeçilmez bir yaşam hakkıdır ve bütün canlıların suya erişim hakkının dokunulmaz insan haklarından sayılması gerekmektedir.

Dünyanın suya en çok ihtiyaç duyduğu “bugün”, hiçbir canlı sudan mahrum kalmasın. Hem kendimiz, hem de geleceğimiz için; Hayatımızın anlamı, yaşamımızın vazgeçilmezi olan SU'yu daha dikkatli kullanmalıyız.

Sürdürülebilir bir gelecek için doğal kaynaklarımızı israf etmemeli, su tasarrufu ile doğayı korumalıyız. 22 Mart dünya su günü kutlu olsun.